Grand Prix d’Arabie saoudite: impact à près de 270 km/h

Les séquences montrant l’accident impliquant Mick Schumacher, samedi, lors de la deuxième ronde des qualifications du Grand Prix de Formule 1 d’Arabie saoudite, ont été plutôt terrifiantes.

• À lire aussi: Grand Prix d’Arabie saoudite: excitant duel Verstappen et Leclerc

D’autant plus inquiétantes que le jeune pilote allemand ne bougeait plus quand sa monoplace de l’équipe Haas a terminé sa course folle dans un mur de protection et quand, par la suite, la Fédération internationale de l’automobile (FIA), qui contrôle les images télévisuelles, a cessé de diffuser la scène momentanément.

Mais, fort heureusement, le fils de Michael s’en est tiré indemne. Pris en charge par l’équipe de secouristes, il a été transporté à l’hôpital pour des examens qui n’ont révélé aucune blessure. Et jamais, a-t-il indiqué, il n’a perdu conscience.

De la frustration

« C’était juste de la frustration, de dire Schumacher. J’étais furieux par ce qui venait de se passer. Je voulais juste m’assurer que tout allait bien avant de bouger. Je ne ressens aucune douleur.

« Selon les données de mon équipe, je devais rouler à près de 270 km/h quand j’ai heurté ce mur, a-t-il poursuivi. Je pense que dans une voiture de route, ça se serait moins bien passé.

« Les monoplaces sont si sûres aujourd’hui que j’ai pu m’en sortir sans problème. »

Un forfait justifié

Schumacher n’a toutefois pas pris le départ de cette deuxième épreuve de la saison 2022 disputée dimanche.

« J’étais prêt à courir, a-t-il raconté, mais c’est l’équipe qui en a décidé autrement. Je comprends la situation. »

Le directeur sportif de l’écurie Haas a expliqué pourquoi il a forcé son pilote à l’inactivité pour la course de dimanche.

« Réparer une voiture très endommagée à la hâte, a souligné Günther Steiner, comportait des risques. Et puis, nos chances d’inscrire des points étaient trop faibles. »

La proximité du prochain Grand Prix, en Australie, le 10 avril, a également été un facteur déterminant.

« On ne voulait pas se diriger vers Melbourne, a déclaré Steiner, sans avoir la certitude de détenir toutes les pièces de remplacement. »