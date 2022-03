La délicate période de l’adolescence

Nous avons deux filles, une de 18 ans et une autre qui entre dans l’adolescence. L’aînée a toujours été docile et ne nous a jamais placés dans des situations inconfortables comme le fait la seconde.

Pas une semaine ne se passe sans qu’elle nous réserve une surprise de son cru. Et depuis un an (elle en a 16), plus rien ne fait son affaire dans les rituels familiaux. On doit la supplier pour qu’elle se présente à table à l’heure des repas. Des repas qu’elle enfile d’ailleurs sans presque dire un mot, avant de fuir de nouveau dans sa chambre, dont bien souvent elle ne ressort plus de la soirée.

On sait qu’elle a quelques amies puisqu’elle passe beaucoup de temps sur son téléphone avec elles, mais à cause des longues périodes d’étude en virtuel de ces deux dernières années, on ne les connaît pas, puisqu’on a eu très peu l’occasion de les voir. Sa chambre est un véritable bordel et il faut que je me fâche pour qu’elle me laisse y entrer pour ranger afin qu’elle y voie plus clair.

Dire que cette enfant était si proche de moi il n’y a pas si longtemps. Désormais, j’ai l’impression d’avoir affaire à une étrangère. Je sais que ça la fâche à chaque fois que je la compare à sa sœur pour lui faire comprendre à quel point son comportement est désagréable pour tout le monde, mais je ne peux m’en empêcher, tant son attitude est déplaisante.

Mon mari me dit que je dois la laisser tranquille tant elle lui fait penser à lui à la même époque. À un moment de sa vie où il voulait se distancer du reste de sa famille pour ne pas leur ressembler. Mais, moi, je ne le prends pas. Qu’est-ce qu’on a de si déplaisant pour elle, pour qu’elle veuille ainsi se distancer de nous ?

Maman T.

Il n’est jamais recommandé de faire des comparaisons entre les enfants d’une fratrie. Tout au plus, ça permet aux parents de sortir le trop-plein, mais pour l’enfant ciblé, ça le convainc du bien-fondé de sa volonté de se distancer d’eux.

Il est normal pour une ado de chercher à prendre ses distances, ne serait-ce que pour se prouver qu’elle en est capable. L’obliger à observer les rites familiaux des repas est une bonne chose, pourvu que vous supportiez sa mauvaise humeur sans en prendre ombrage. Même s’il vous horripile, ne vous mêlez pas de ranger le bordel de sa chambre. Quand il sera devenu un inconvénient pour elle, elle sera bien obligée de voir à le ranger.