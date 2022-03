Lancement du chantier de la ligne Ontario du métro de Toronto

Le gouvernement de l’Ontario a officiellement lancé, dimanche, la construction d’une nouvelle ligne de métro qui traversera Toronto. Le premier ministre ontarien Doug Ford, le maire de Toronto John Tory et divers représentant provinciaux et fédéraux étaient présents pour cette première pelletée de terre qui a eu lieu aux alentours de 13 h.

«C'est un projet passionnant. L'inauguration des travaux est un pas en avant passionnant et c'est une preuve positive [que le projet verra véritablement le jour]», a indiqué John Tory lors de la première pelletée de terre.

Évaluée à environ 11 milliards $ en bénéfices économiques, la ligne Ontario devrait compter 15 arrêts répartis sur 16 kilomètres et sera connectée à plus de 40 points de transitions existants, donc des lignes de métro et de tramway. La ligne, qui sera en partie souterraine, en partie surélevée et qui empruntera sur certains segments le réseau de train de banlieue, s’étendra d’Exhibition Place au Centre des sciences de l’Ontario, traversant ainsi le centre-ville.

«La ligne Ontario est la plus grande expansion de métro dans l’histoire canadienne. Elle étendra de 50 % le réseau actuel du métro de Toronto», a mentionné Doug Ford.

L’inauguration du nouveau tronçon est prévue pour 2030, selon le gestionnaire du transport en commun du Grand Toronto, Metrolinx.

Selon les évaluations de l’organisation, la nouvelle ligne permettra de desservir 227 500 personnes de plus qui se retrouveront à habiter à côté du transport en commun. Cela pourrait représenter environ 28 000 véhicules de moins sur les routes.

«Le transport public joue un rôle pivot dans l’atteinte de nos objectifs climatiques et dans la réduction de la congestion sur nos routes. La Ligne Ontario sera un ajout majeur aux options de transport en commun existantes dans la région du Grand Toronto (RGT) et améliorera la capacité des utilisateurs à se rendre à leurs destinations facilement et dans les temps», a indiqué par voie de communiqué le ministre des Affaires intergouvernemental, Dominic LeBlanc.

«Ça va aider les gens de toute la région. Ça va les aider à se rendre au travail, à se rendre à l'école, à voir leur famille, à éviter les embouteillages. Ça va aider l'environnement», a renchéri le maire Tory.

Le gouvernement de Doug Ford s’est doté d’un ambitieux programme de développement de son réseau de transport en commun. Outre la ligne Ontario, des expansions des lignes de métro Scarborough et Yonge North ont aussi été annoncées, sans oublier le prolongement de la ligne de train léger sur rail d’Eglinton Crosstown.

«Nous construisons des infrastructures de transport en commun, non seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour les 50 à 100 prochaines années. C’est une nouvelle incroyable pour les personnes et les familles qui dépendent des transports publics tous les jours», a précisé M. Ford en ajoutant que c’est également une opportunité pour la province de créer de l’emploi et d’aider son économie.

Le gouvernement fédéral avait déjà indiqué, en mai 2021, qu’il verserait quelque 12 milliards $ pour financer 40 % de la facture de tous ces projets.