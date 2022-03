Le Drakkar blanchit les Saguenéens

Le Drakkar de Baie-Comeau a renoué avec le chemin de la victoire, dimanche après-midi, quand il a blanchi les Saguenéens de Chicoutimi par le pointage de 2-0 sur la glace du centre Henry-Leonard.

Engagés dans un duel important face à leurs grands rivaux de la division Est, les Nord-Côtiers sont finalement parvenus à se faufiler pour ainsi mettre un terme à une série de deux défaites d’affilée.

Les locaux ont encore amorcé le match en force, mais ont de nouveau affronté un gardien de but en grande forme. Sergei Litvinov s’est montré intraitable en stoppant les 14 tirs dirigés contre lui en première période.

Le cerbère russe a poursuivi son brio en deuxième et a permis à son équipe de rester dans la partie. Blanchi lors de son match précédent, le Drakkar est parvenu à le déjouer (Xavier Fortin) alors qu’il ne restait que six secondes à faire à l’engagement.

Évoluant à court d’un homme au début du troisième tiers, les vainqueurs ont porté un dur coup à l’ennemi quand ils ont profité d’un revirement en zone adverse pour doubler leur avance grâce au filet de Félix Gagnon.

Victimes d’un septième revers consécutif, les Bleus ont donné un petit coup dans la dernière portion du match, mais le vétéran Olivier Adam, auteur de son 5e jeu blanc de la campagne, a su fermer la porte.

«Ça été un match serré et il était important pour les joueurs de ne pas s’impatienter en attaque. Ils ont continué de travaillé de la même façon et le but marqué en fin de deuxième période a fait beaucoup de bien», a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Première étoile de la rencontre, le Letton Niks Fenenko a disputé un fort match à la ligne bleue en plus de préparer le but gagnant de son coéquipier Xavier Fortin. Le numéro 21 était partout sur la patinoire.

«C’est impressionnant de le voir aller. J’ai vu évoluer plusieurs joueurs européens au fil des années, mais il ressort du lot. À 17 ans, il affiche beaucoup de maturité. Son coup de patin est fluide et ses actions sont toujours bien songées», a louangé l’entraîneur-chef.

Clan adverse

Dans le clan adverse, le pilote Yanick Jean n’avait pas beaucoup de choses positive à retenir de cette rencontre. «Cela faisait 1124 jours que le Drakkar ne nous avait pas battus en temps régulier. J’imagine qu’on était dû pour en perdre une», a ironisé le dirigeant.

Tout en soulignant le brio de son homme masqué, Jean a souligné que ses hommes éprouvent des ennuis offensivement. «Nous avons marqué un seul but à nos deux derniers matchs et, la veille, il a été inscrit avec 14 secondes à faire en troisième. Il y a des vétérans qui manquent pas mal de conviction avec la rondelle.»

Les deux équipes se retrouveront pour le match aller-retour de cette courte série, mardi soir, sur la patinoire du centre Georges-Vézina.

