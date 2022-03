Le NPD contre la hausse du budget de la Défense pour atteindre les cibles de l’OTAN

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a indiqué que son parti se positionnera contre une éventuelle hausse du budget de la défense pour satisfaire aux standards de l’OTAN, qu’il juge arbitraires.

«La pression qui est appliquée en ce moment est d’arriver à 2 % [du PIB]. Nous pensons que c’est un nombre arbitraire, et nous ne soutenons pas ce nombre», a déclaré Singh, en entrevue à l’émission «Question Period», diffusée sur CTV.

Plus tôt cette semaine, l’officier parlementaire du budget Yves Giroux a indiqué que le Canada devrait mettre de côté entre 20 et 25 millions $ pour atteindre la cible de l’organisation internationale.

«Nous savons que les Forces armées canadiennes sont tenues ou qu’on leur demande de faire certains travaux et qu’elles n’ont pas l’équipement pour le faire. Donc, ils devraient avoir l’équipement, et cela va nécessiter de combler un vide où nous devons les financer davantage pour pouvoir avoir l’équipement pour faire le travail que nous leur avons demandé de faire, a partagé le chef néodémocrate. Nous savons également que nous vivons dans un monde plus effrayant et que les gens se sentent clairement moins en sécurité, et nous devons investir pour nous assurer que les gens se sentent plus en sécurité. Et donc cela va signifier une certaine augmentation.»

Le Canada consacre actuellement environ 1,39 % de son PIB à la défense. L’engagement de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), que tous les membres ont accepté collectivement en 2014, était d’augmenter leurs dépenses militaires à au moins 2 % du produit intérieur brut national au cours de la prochaine décennie.