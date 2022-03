Les Penguins pulvérisent les Red Wings

Les patineurs des Penguins de Pittsburgh se sont amusés comme des petits fous contre les Red Wings de Detroit et le club de la Pennsylvanie l’a emporté au compte de 11 à 2, dimanche, au PPG Paints Arena.

C’est d’ailleurs la première fois depuis l’instauration de la masse salariale dans la Ligue nationale qu’une équipe inscrit 11 buts. La dernière formation à avoir réalisé l’exploit était les Capitals de Washington en 2003, et ce, dans un gain de 12 à 2 contre les Panthers de la Floride.

Evgeni Malkin était en feu, lui qui a touché la cible trois fois et fourni une mention d’aide pour quatre points. Le Russe de 35 ans avait raté le dernier match des siens parce qu’il était malade. Il a visiblement retrouvé la santé.

C’est la première fois en 2021-2022 que Malkin réussissait un tour du chapeau et de la 15e fois de sa longue carrière.

Teddy Blueger a aussi récolté quatre points. Il a fait mouche et s’est fait complice de trois des filets des «Pens».

Sidney Crosby, Kristopher Letang et Bryant Rust ont tous amassé trois points face aux Wings. Parmi ceux-ci, seulement Letang n’a pas fait bouger les cordages.

Les autres buteurs des Penguins ont été Kasperi Kapanen, Jeff Carter, Danton Heinen, Brian Boyle et Rickard Rakell. Devant la cage des vainqueurs, Tristan Jarry a repoussé 33 des 35 rondelles envoyées dans sa direction. Il a été battu par des tirs de Dylan Larkin et Jakub Vrana.

K’Andre Miller tranche

Au Madison Square Garden, le défenseur K’Andre Miller a mis fin au match en prolongation, ce qui a permis aux Rangers de New York de vaincre les Sabres de Buffalo 5 à 4.

L’arrière de 22 ans accepté un relais d’Alexis Lafrenière et a déjoué le gardien Craig Anderson avec un bon tir. Le Québécois a aussi inscrit un but dans ce duel. Le tout premier choix du repêchage de 2020 a au moins amassé un point lors de ses six dernières sorties.

Frank Vatrano (deux fois) et Artemi Panarin ont aussi touché la cible pour les Blueshirts, tandis que Rasmus Asplund, Will Butcher, Kyle Okposo et Jeff Skinner ont assuré la réplique des Sabres.