L’Océanic blanchit les Tigres 5-0

C’est avec un blanchissage de 5-0 contre les Tigres de Victoriaville que l’Océanic a poussé à cinq sa série de victoires consécutives, dimanche après-midi, devant la plus grosse foule de la saison à Rimouski, soit 3725 spectateurs.

Xavier Cormier a dirigé l’offensive des gagnants avec un but et deux passes. Le défenseur et recrue Charles Côté a un but et une passe, tout comme William Dumoulin. Les autres buts des vainqueurs sont l’œuvre de Ludovic Soucy et Frédéric Brunet.

«Ce qui me fait le plus plaisir c’est de voir les gars enlever la rondelle à l’adversaire en repli défensif alors qu’on mène 5-0. C’est ça l’identité de notre équipe, c'est l’intensité. Hamrla a été très très bon», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

L’Océanic a marqué rapidement

L’Océanic a marqué deux rapides dans les cinq premières minutes de jeu. William Dumoulin (15e) a devancé les défenseurs des Tigres pour profiter d’un rebond favorable dans l’enclave à la suite du dégagement de Jacob Mathieu. Le défenseur Charles Côté (2e) a profité de la circulation devant le filet adverse à la suite d’une mise en jeu remportée par Xavier Cormier pour doubler l’avance des locaux. En fin de période, Cormier a fait dévier le tir de Julien Béland pour battre le gardien des Tigres Frédéric Duteau. Les Tigres ont dominé 9-7 dans les lancers, mais le gardien de l’Océanic, Patrik Hamrla a été intraitable.

Aucun but en deuxième

Aucun but n’a été inscrit en deuxième période malgré une domination de 11-3 de l’Océanic au chapitre des tirs au but. En fait, ce sont les Tigres qui ont eu la meilleure chance lorsque le capitaine Maxime Pellerin avait battu le gardien Hamrla, mais a frappé le poteau de plein fouet.

But dans un filet désert avec plus de huit minutes à jouer

L’Océanic a ajouté deux buts en troisième période. Chose peu fréquente, Frédéric Brunet a marqué dans un filet désert avec 8:34 à jouer en troisième période. Les Tigres avaient retiré leur gardien avec un pointage de 3-0 en faveur de l’Océanic. Les locaux ont ajouté un 5e filet en fin de match, le 11e du capitaine Ludovic Soucy.

En bref

L’Océanic a accordé seulement neuf buts à ses cinq derniers matchs, plutôt impressionnant pour une brigade défensive qui compte sur trois joueurs de 17 ans et un de 16 ans.

Serge Beausoleil a apporté un seul changement à sa formation alors que c’est Patrik Hamrla qui était devant le filet. Alex Drover, Mathis Gauthier et Alexandre Lefebvre sont tous blessés. L’Océanic rendra visite aux Sags jeudi à Chicoutimi.

