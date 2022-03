L'Ukraine craint une aggravation à Marioupol et dans l'Est

Kyïv craint une aggravation de la situation à Marioupol et dans l'est de l'Ukraine, suite à l'annonce vendredi par Moscou d'une «concentration de ses efforts sur la libération du Donbass», a déclaré dimanche un conseiller de la présidence ukrainienne.

Cette annonce russe pourrait entrainer «une aggravation» de la situation autour de Marioupol, port stratégique du sud-est du pays assiégé depuis la fin février, et dans l'ensemble du bassin minier du Donbass, a déclaré Oleksiï Arestovytch, dans un message vidéo posté sur le compte Telegram de la présidence.

Selon lui, cette annonce permet aux Ukrainiens d'espérer pouvoir «chasser l'ennemi» des régions de Kyïv, Tcherniguiv (nord), Soumy (nord-est) et Kharkiv (est), et annoncer, dans les prochaines semaines, «des victoires et des contre-attaques.»

En revanche, «sur certaines lignes de front, notamment dans l'Est, la situation est loin d'être simple. Il faut y être prêt psychologiquement et du point de vue de l'organisation», a-t-il souligné.

Le commandement russe a surpris vendredi en annonçant «concentrer le gros des efforts sur l'objectif principal: la libération du Donbass».

Jusque-là, le pouvoir russe affichait son intention de «démilitariser et dénazifier l'Ukraine» dans son ensemble, et non pas seulement dans ce bassin minier du Donbass où se trouvent les deux «républiques» séparatistes pro-russes de Donetsk et de Lougansk.