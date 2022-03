Marie-Élaine Thibert: Se faire confiance

Depuis près de 20 ans, Marie-Élaine Thibert a toujours été vue comme une interprète. Même si elle essayait à l’occasion d’écrire des chansons, le manque de confiance la rattrapait. Pour son huitième album – son premier de chansons originales en dix ans –, l’artiste qui fêtera ses 40 ans le mois prochain a finalement décidé de se faire confiance et de livrer ses premiers morceaux qu’elle a elle-même écrits.

Marie-Élaine Thibert l’admet elle-même. Depuis une quinzaine d’années, elle a souvent opté pour la « facilité » en offrant des albums de reprises. « C’est sûr que ça fait plaisir aux gens parce qu’ils peuvent déjà les chanter en partant », fait-elle remarquer.

Mais après une décennie à chanter les autres, elle avait hâte de se réapproprier son matériel. Fatiguée de s’autoproduire (« j’étais tannée de mon métier parce que je portais tous les chapeaux »), Marie-Élaine a décidé d’aller cogner aux portes des maisons de disque.

Alors que certaines personnes la voyaient faire à nouveau un album de reprises, l’équipe de GSI Musique, elle, était intéressée à travailler sur un album original.

« Nicolas Lemieux [le fondateur de GSI] m’a dit qu’ils allaient mettre le paquet pour mon huitième album, dit Marie-Élaine. Il parlait de faire une belle tournée et même de sortir des vinyles, ce que je n’ai jamais fait! On a commencé à tripper ensemble. »

Photo courtoisie, Sylvain Blais

Un album qui bouge

Comme réalisateur et arrangeur de l’album, Marie-Élaine a travaillé avec le polyvalent Antoine Gratton. « On commençait nos matinées dans son studio maison, dit-elle. Pour la préproduction, on se faisait un petit café et on mettait une toune de Dua Lipa! On voulait se donner des sons des années 1980, mais très jeunes. »

Sur Notre histoire, on y entend ainsi une Marie-Élaine Thibert affranchie et énergique qui contraste parfois avec son image plus « tranquille » de certains albums du passé. « On voulait un album qui bouge, qui ose, qui est coloré, qui respire le bonheur, dit-elle. Parce que je pense que c’est ça qu’on a besoin d’entendre après deux ans... »

Le disque comprend la participation de plusieurs auteurs, dont Laurence Nerbonne (qui signe aussi la réalisation de la pièce J’ai confiance), Andrea Lindsay, Carole Facal, David Goudreault, Pierre Huet et l’humoriste Laurent Paquin.

Photo courtoisie, Sylvain Blais

De sa plume

Mais surtout, en regardant les crédits de la pochette, on remarque que Marie-Élaine a elle-même écrit les paroles et la musique de deux pièces: L’immédiat et Notre histoire.

« Ce sont mes deux premières chansons, dit-elle. J’ai longtemps essayé d’en écrire avant ça. Quand j’étais sur la route, en tournée, j’étais souvent dans mon lit ou sur la table de l’hôtel à essayer d’écrire. Mais j’écrivais des phrases et je les jetais... À un moment donné, je m’étais même dit que je n’étais pas faite pour ça. Interprète, c’était mon métier. Et auteur-compositeur, c’en était un autre. »

En 2015, sans trop de pression, Marie-Élaine a pris la plume pour écrire des berceuses pour enfants (Mes berceuses). « C’était moins stressant que d’écrire des chansons pour tous les âges, dit-elle. Tu peux être très cute sans te faire juger. »

Une petite graine était plantée. Et quatre ans plus tard, à l’été 2019, elle écrivait L’immédiat. « J’avais plus de confiance. Je me suis rendue compte que j’avais aussi le droit de me tromper et que ce ne soit pas parfait du premier coup. Ç’a été un long processus, mais ç’a marché. »

Photo courtoisie

Six chansons de Notre histoire racontées par Marie-Élaine

Notre histoire : « Je voulais depuis longtemps faire une chanson pour mon public. Pour mon premier album, il y avait une chanson qui était un peu dans le même genre, pour mon public que j’aimais beaucoup, mais elle n’avait pas passé au comité. Après, j’ai essayé d’en commander à des auteurs, mais ça ne sortait jamais. Finalement, après avoir écrit L’immédiat, je me suis dit que j’étais capable de l’écrire moi-même. »

Love Is A Hard Game : « Le refrain est en anglais. Ç’a été écrit par Andrea Lindsay, qui est anglophone. Je trouvais ça fun de mixer ce qu’elle est et ce qu’elle aime aussi, donc les deux langues. Je trouvais qu’il y avait beaucoup de groove dans cette toune-là et d’amour assumé. [...] Je n’ai jamais fait de chanson uniquement anglophone. Même qu’avec cette chanson-là, j’ai eu une petite peur et j’ai demandé aux gens de mon entourage si ça les dérangeait que le refrain soit en anglais. Il y en avait qui me disaient de faire attention. Mais en gros, il faut l’assumer. Et c’est Andrea Lindsay qui l’a écrite en français pour la plupart. »

J’ai confiance : « Antoine Gratton a réalisé tout l’album, sauf cette chanson, qui a été écrite et réalisée par Laurence Nerbonne. C’est clair pour nous que c’était le premier single. Ça respire le bonheur et la personne qui s’assume. [...] Avec tout ce qui s’est passé et le printemps qui arrive, c’est un renouveau. Cette chanson-là, c’est de garder espoir. [...] L’idée de contacter Laurence est venue vers la fin du projet. On avait des super tounes, mais on en cherchait encore. On voulait faire une chanson up tempo spécifique pour la radio. Je trouvais que Laurence pouvait facilement faire ça. »

Ce sont mes yeux : « C’est Pierre Huet qui a écrit les paroles. On s’est rencontré et il voulait que je raconte ma vie, pour être inspiré. Et il me coupait toujours pour me poser des questions sur mes yeux! Il pensait que j’avais des verres de contact. [rires] Il a mijoté ça et il m’est arrivé avec cette chanson-là. J’ai trippé car c’était vraiment une chanson originale. »

Vous ne m’avez pas crue : « Laurent Paquin avait publié ce texte-là sur sa page Facebook personnelle. Je trouvais ça tellement beau et je lui ai écrit en privé pour lui dire qu’il ne pouvait pas laisser ce texte-là comme ça. L’avait-il enregistré? Il pouvait se le faire voler! Finalement, je lui ai demandé si je pouvais le prendre. Il était super touché que je lui demande ça. [...] Avec toutes les dénonciations qu’il y a eu dans les dernières années avec le #metoo... C’est un texte qui est très touchant, très important. De savoir que c’est un gars qui a écrit ça en soutien aux femmes... Laurent est un gars tellement intelligent et sensible, je trouvais ça beau qu’il prenne position. »

C’est le début d’un temps nouveau : « C’est la seule reprise. C’est de Stéphane Venne, qui a été mon mentor tout le début de ma carrière. Je trouvais que c’était la chanson du printemps qui arrivait, du renouveau avec la « peut-être fin » de pandémie. Je trouvais que les paroles cadraient vraiment avec ce que je ressentais. [...] On se demandait comment arranger cette chanson-là pour ne pas la dénaturer et lui donner un petit regain 2022. J’aime beaucoup David Goudreault. J’aime ce qu’il fait. Je le trouve très intelligent dans ce qu’il dit. Il parle pour toute la société, pas juste pour les jeunes. J’avais vraiment envie qu’il mette sa touche. Je ne savais pas comment il allait faire. Il nous a pondu un beau petit texte qu’on a mis aux trois quarts de la chanson. »

Marie-Élaine Thibert sur...

Les 20 ans de Star Académie 2003 l’an prochain : « Je n’ai aucune idée qui pourrait organiser [les retrouvailles]. Parce que c’est Productions J qui avait parti ça à l’époque. Là, c’est Déferlantes qui fait les nouveaux Star Académie, qui sont très différents des nôtres. Qui ferait quoi? Je ne sais pas. Mais j’aimerais ça qu’il y ait quelque chose. Ce serait la moindre des choses, je trouve! »

La saison actuelle de Star Académie : « Je ne la regarde pas! Je ne suis pas tant variété que ça. Je n’écoute pas beaucoup la télé non plus. J’écoute des séries télé. Mais Star Académie, on dirait que ça ne me tente pas de regarder les performances et le stress à chaque dimanche. En même temps, je me sens mal de ne pas la suivre. Il y a des gens qui m’accostent dans la rue et qui me disent juste : « et puis, cette semaine, c’était qui le meilleur? ». Euh, de quoi tu parles? [rires]. Je me sens mal de dire ça, mais en même temps, c’est juste normal. Je l’ai vécu, je connais les rouas, je connais le stress que ça leur met sur les épaules. »

Les spectacles: En mai, je pars une tournée hommage à Nicole Martin avec Annie Blanchard et Marie-Michèle Desrosiers. Ça va occuper beaucoup de mon temps en 2022. Il y aura aussi des spectacles de grandes chansons comme j’ai l’habitude de faire depuis les dix dernières années. C’est plus en 2023 que je vais m’attaquer à mes spectacles à moi, en solo. Quoique, au mois d’août, je vais faire une petite tournée d’été en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Je vais commencer à tester mes nouvelles chansons là-bas. Ce seront comme des avant-premières. »

Sa fête de 40 ans le 18 avril prochain : « Je me pense encore à 30 ou 35 ans! C’est un chiffre pour moi. Je me trouve encore jeune à cet âge-là. Même à 50 ans, je trouve ça très jeune encore. Mon chum a 51. Ce ne sont pas des chiffres qui me font peur. On fait beaucoup de sport, on est en santé, on profite de la vie. Je trouve que le 40 ans, c’est juste de s’assumer plus finalement, de voir la vie plus en couleur que les autres décennies d’avant. »

Le nouvel album de Marie-Élaine Thibert, Notre histoire, sortira mercredi. Pour les détails : marieelainethibert.com. Marie-Élaine prendra aussi part à la tournée hommage à Nicole Martin, Nicole – Les chansons d’une vie, qui passera par le Théâtre Maisonneuve le 25 mai. Pour toutes les dates : nicolemartin.ca.