Mbilli, l’orgasme!

C’est Stéphan Larouche qui avait joué au poète sexologue après un knock-out spectaculaire de Lucian Bute contre Edison Miranda : « Ce genre de coup parfait, c’est comme un orgasme quand ça se produit », avait-il expliqué aux adultes.

Est-ce que vous avez vu le crochet de gauche de Christian MBilli, hier ? Un orgasme, lui aussi. Au cinquième round, il a atteint Nadjib Mohammedi comme un marteau-pilon à la hauteur de la tempe. Mohammedi, knock-out debout, est tombé de tout son long sur le plancher. Complètement assommé.

Heureusement, les médecins de la Régie sont intervenus rapidement et Mohammedi avait repris connaissance quand on a proclamé la victoire de MBilli.

UN DUR APPRENTISSAGE

Mais ce fut un dur apprentissage pour MBilli. Mohammedi a donné tout ce qu’on s’attendait de lui.

Un rythme brisé, un courage indomptable, des contre-attaques surprises, un déluge de coups et un style dangereux qui ont forcé MBilli à puiser au plus profond de lui. Les rounds étaient longs et épuisants. Et si MBilli cognait avec plus de puissance, c’est Mohammedi qui dominait en nombre.

Mais si on pouvait avoir un match nul de deux rounds chacun pour les deux boxeurs, il était évident qu’à partir de la deuxième minute du quatrième round, MBilli usait son adversaire.

« J’ai eu des difficultés à résoudre le style de Mohammedi. Mais c’était une étape que je devais franchir si je veux des combats de championnat du monde. Il s’est battu comme je m’y attendais, mais il a fallu que Marc Ramsay me rappelle à l’ordre en quelques occasions. Je suis très fier et très content de cette victoire, elle est importante », a dit MBilli après sa victoire.

Marc Ramsay, lui, était content pour un autre aspect de la soirée.

« Quand on va aller en championnat du monde, Christian va devoir gérer tous les à-côtés de l’évènement. Cette fois, Christian a dû accorder de nombreuses entrevues en France, il a rempli de nombreuses responsabilités médiatiques et a répondu à de nombreuses questions sur les deux continents. C’est un aspect qu’il faut découvrir et maîtriser. Et c’est très bien parti », a noté Ramsay.

SPENCER ET ZEWSKI, AYOYE !

Mary Spencer a lancé le message de la soirée. En 23 secondes. La grande championne chez les amateurs a fait des débuts fracassants à Montréal. Le message est clair. Elle est prête pour un titre mondial. Tout de suite. Demain. Contre Marie-Ève Dicaire, à 154 livres s’il le faut.

Je ne peux terminer cette chronique sans souligner l’effort de Mikaël Zewski vendredi à Trois-Rivières.

Il affrontait un très bon boxeur, le jeune Mexicain Carlos Ocampo venu chercher sa 33e victoire. C’est Zewski qui avait demandé qu’on lui déniche un adversaire de grande qualité. Il a été servi.

Il a été très digne dans la défaite et courageux dans le ring. Zewski a abandonné son objectif d’un combat de championnat du monde à court terme. Il pense même à la retraite.

S’il veut continuer de pratiquer son sport, j’espère qu’on va savoir le respecter et l’appuyer. L’homme et l’athlète le méritent amplement.

Même chose pour Sébastien Bouchard, qui s’est fait voler une victoire. Il y a un juge qui a terminé son roman Harlequin pendant le combat.

DANS LE CALEPIN

Le niveau de la production de Punching Grace a atteint celui des réseaux professionnels comme TVA Sports et RDS. Nicolas Martineau et Mathieu Casavant sont vraiment bons.