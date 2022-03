Mon avis personnel sur l’immigration

Je ne suis pas d’accord avec votre assertion d’aujourd’hui à l’effet que nous, les Québécois de souche, sommes tous des immigrants. On définit un immigrant comme une personne qui immigre dans un pays ou qui y a immigré récemment, ce qui n’est pas notre cas. On ne peut immigrer dans son propre pays, et nos ancêtres s’étant déplacés de la France vers la France (Nouvelle-France), donc dans leur propre pays, on ne peut donc parler ici d’immigration.

Arrêtons de s’accuser d’être des étrangers dans notre propre pays. Mon ancêtre François Péloquin, soldat du régiment de Carignan, est arrivé au Québec en 1695. Je ne me considère donc pas du tout comme un immigrant ici. Nos ancêtres ont façonné ce pays qui est le nôtre. Cessons de faciliter l’intégration des immigrants en se plaçant au même niveau qu’eux, c’est une aberration.

Historiquement, nous sommes des immigrants et la Nouvelle-France n’est devenue une extension de la France qu’en vertu d’une conquête faite par la France en terre d’Amérique. Ce n’est pas se placer au niveau de l’immigrant que de dire que notre devoir de pays d’accueil est de bien l’accueillir en lui facilitant l’intégration. Son travail à lui sera d’intégrer nos valeurs et de contribuer à les enrichir ensuite.