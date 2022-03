Parent responsabilisant: une approche éducative efficace

Tout en rappelant qu’il faut 18 ans pour élever un enfant, la coach familiale, éducatrice spécialisée et auteure à succès Nancy Doyon propose aux parents et aux intervenants de découvrir les 10 étapes de l’approche responsabilisante dans son nouveau livre, Parent responsabilisant. Sa démarche s’appuie sur sa vaste expérience de terrain et sur des théories reconnues en psychologie et en neurosciences.

Nancy Doyon explique le rôle du parent dans la grande marche de son enfant vers l’autodétermination. Comment le guider pour qu’il devienne un adulte solide, confiant, libre d’être qui il est, avec ses forces, ses défis, ses rêves, ses objectifs ? Comment l’accompagner pour qu’il agisse dans le respect de lui-même et des autres ?

Le nouveau livre de Nancy Doyon tombe à point pour les parents : une semaine après sa sortie en librairie, il était déjà au top du palmarès des meilleurs vendeurs et en réimpression ! Plusieurs personnes sont donc en mode « solution ».

« Effectivement, les deux dernières années, avec la pandémie, la télé-étude et tout ça, je pense que les parents qui ont réalisé à quel point leurs enfants n’étaient peut-être pas autonomes, pas débrouillards étaient vite démunis », confirme-t-elle, en entrevue. « J’appelle ça le résultat de la dérive de la parentalité positive. Je suis en train d’écrire là-dessus. »

Les hyper-parents

La spécialiste note l’émergence des « hyper-parents » depuis quelques années.

« C’est une génération de parents hyper impliqués qui se sentent un peu coupables de ne pas être assez impliqués, de ne pas être assez présents pour leurs enfants et de ne pas passer assez de temps avec eux. Et quand ils sont avec leurs enfants, ils deviennent des hyper-parents. »

« Ils sont tout le temps centrés sur eux, tout le temps en train de prioriser leurs besoins. Je trouve qu’on a toute une génération d’enfants qui ont tout le temps un adulte dans le dos pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Ils ont juste à crier et quelqu’un débarque pour régler leur problème. Ta-dam ! »

Est-ce cela qu’on appelle les « parents hélicoptères » ? Réponse de Madame « SOS Nancy » : « oui ».

« Il y en a deux types. Le parent hélicoptère est plus dans la surprotection. Il est tout le temps au-dessus de son enfant en train de s’assurer qu’il ne manque de rien, pour penser à sa place, anticiper ses besoins et y répondre avant qu’il les ait ressentis. Tout solutionner. Pour moi, c’est la tangente surprotection. »

Et il y a la variante « parent serviteur », qui fait des enfants-rois. « Ces parents, en plus d’être ultra-présents, évitent toutes les frustrations à leurs enfants. Ils sont prêts à tout donner à leurs enfants. »

Le « bulletin de parent »

Nancy Doyon a également observé les parents qui sont toujours en train de surveiller leurs enfants pour dicter leur conduite.

« Lève-toi, habille-toi, viens t’asseoir, mange ta toast... Ils sont tout le temps après leurs enfants pour leur dire quoi faire. Pour eux, leur enfant, c’est leur bulletin de parent. C’est le parent hyper performant qui veut s’assurer que son enfant est toujours bien habillé, poli, qu’il arrive à l’heure à l’école, etc. »

« J’ai travaillé comme éducatrice en milieu scolaire et je voyais un paquet d’enfants qui avaient comme la “switch” de la réflexion à “off”. Il y avait une catégorie d’enfants passifs qui répondent toujours “je le sais pas”. »

D’autres enfants, ajoute-t-elle, n’ont pas nécessairement ce tempérament, mais n’ont pas appris l’autocontrôle ni appris à réfléchir aux conséquences de leurs actions.

« S’il n’y a pas un adulte pour leur dicter leur conduite, ils pensent qu’ils peuvent faire tout ce qui leur passe par la tête. Et c’est jamais leur faute. »

Il y a d’autres conséquences à grandir sans se responsabiliser.

« Au-delà de ne pas être responsables, c’est qu’ils n’ont pas de pouvoir sur leur propre vie non plus. C’est ça qui est le plus triste. »

EXTRAIT

Photo courtoisie

« L’approche responsabilisante que j’ai construite et adaptée au fil de ma pratique est en fait une sorte de “salsa” de l’intervention réunissant de nombreuses approches et courants de pensée. Celle-ci est influencée par mes nombreuses lectures, ma formation de base en éducation spécialisée, mes formations continues auprès de mentors extraordinaires et, surtout, mon expérience de plus de 30 ans auprès des enfants, des adolescents et des familles. Cette philosophie éducative simple, articulée en dix étapes, est appuyée sur des théories reconnues depuis longtemps, comme celles portant sur les stades de développement cognitif de Jean Piaget, les stades du développement psychosocial d’Érik Erikson et les stades du développement moral de Lawrence Kohlberg, mais aussi sur les plus récentes découvertes en neurosciences. »