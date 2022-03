Plusieurs hommes d'affaires russes ont proposé leur aide à l'Ukraine, selon Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que plusieurs hommes d'affaires russes avaient proposé de donner de l'argent pour aider l'Ukraine, notamment pour soutenir son armée.

Lors d'un entretien en visioconférence avec plusieurs médias russes, M. Zelensky a déclaré avoir reçu «des signaux» de plusieurs hommes d'affaires russes, dont le milliardaire Roman Abramovitch, un proche de Vladimir Poutine visé par des sanctions de l'Union européenne et du Royaume-Uni.

«On a eu des signaux de lui et de quelques autres hommes d'affaires, proposant: "on peut aider d'une manière ou d'une autre, on peut faire quelque chose"», a-t-il raconté.

«Certains ont dit qu'ils étaient prêts à aider à la reconstruction du pays après la guerre. "Nous sommes prêts à transférer nos affaires en Ukraine, nous vivons en Angleterre ou quelque part en Suisse, nous le voulons. Mais comment peut-on faire pour ne pas figurer sur la liste des sanctions?"», a relaté le président.

«Certaines personnes ne veulent pas donner leur nom et disent qu'elles veulent aider notre armée, tout en étant des citoyens de la Fédération de Russie», a-t-il poursuivi.

M. Zelensky a ensuite assuré que, quels que soient les hommes d'affaires prêts à donner de l'argent pour soutenir l'armée ukrainienne, l'Ukraine était prête à «assurer leur sécurité, leur fournir du travail et permettre à leurs affaires de se développer».

«Je parle concrètement des sanctions dans notre État. On peut en discuter, on peut discuter du changement de citoyenneté de ces personnes», a-t-il expliqué, soulignant qu'il n'était pas «obligatoire de le faire publiquement».

Selon le Wall Street Journal de mercredi, M. Zelensky aurait demandé à Joe Biden de ne pas sanctionner Roman Abramovitch, estimant qu'il pourrait jouer un rôle dans les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie.

