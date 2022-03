Si élu, Poilievre cherchera à interdire les importations de pétrole de l’étranger

S’il devient premier ministre lors de la prochaine élection fédérale, le candidat à la chefferie conservatrice Pierre Poilievre a promis vendredi de bannir les exportations de pétrole d’outre-mer d’ici les cinq années suivantes.

«Acheter du pétrole à l'étranger à des dictatures polluantes est terrible pour notre environnement. Il exporte nos emplois, notre argent et notre pollution vers des pays aux normes écologiques médiocres», a déclaré le député conservateur lors d'une tournée électorale à Saint John, au Nouveau-Brunswick, tel que rapporté par le «National Post».«Au lieu de cela, ramenons ici au Canada les emplois, l'argent et les affaires au secteur de l'énergie le plus respectueux de l'environnement au monde.»

Dans son discours, il a spécifié qu’il voulait surtout retirer le marché canadien à ce qu’il désigne comme des dictatures.

De plus, M. Poilievre a mentionné qui supprimerait tous les garde-fous pour installer un pipeline d’est en ouest du pays.

Selon la régie de l’énergie fédérale, près d’un quart des importations de pétrole (126 000 barils en 2020) proviennent d’outre-mer.

La majeure partie de ce volume provient de l'Arabie saoudite, d'où le Canada a importé 73 600 barils de pétrole brut par jour. En 2020, le pays a également importé plus de 23 000 barils de pétrole brut par jour du Nigeria et 16 000 de la Norvège.