«Un rêve qui se réalise» –Justin Barron

NEWARK | Justin Barron a rapidement gagné la confiance de Martin St-Louis. Le jeune défenseur de 20 ans était sur la glace pour le début de la prolongation aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caufield. Il avait le sourire au visage à sa sortie de sa première rencontre dans l’uniforme du Tricolore.

« C’était vraiment spécial. C’est un rêve qui se réalise. Quand j’étais jeune, je regardais le Canadien à la télévision. J’ai maintenant eu la chance d’endosser ce chandail. C’était un match excitant, mais nous n’avons pas eu les deux points. Pour la prolongation, j’ai trouvé ça génial de voir qu’ils m’ont fait confiance. Je me retrouvais avec deux très bons joueurs en Suzie et Cole. »

– Justin Barron

Rem Pitlick a marqué le but égalisateur, mais il a aussi inscrit un très beau but lors de la fusillade. Il a déculotté Nico Daws avec une feinte du revers pour revenir sur son côté fort et toucher la cible. Il a aussi embrassé le poteau sur cette séquence.

« J’ai regardé des vidéos des plus beaux buts en tirs de barrage dans la LNH des centaines et des centaines de fois dans ma jeunesse. J’ai probablement vu cinq millions de feintes différentes pour des buts. Je pensais y aller du revers, mais je suis revenu de mon bon côté. »

– Rem Pitlick

Samuel Montembeault est maintenant de retour dans le rôle du gardien numéro deux. À son premier départ depuis une sortie difficile contre les Coyotes de l’Arizona le 15 mars, le Québécois n’a pas déçu.

« C’était important pour moi ce soir, je reviens à mon rôle de second. Je n’étais pas heureux de mon match contre les Coyotes et je voulais rebondir. J’avais besoin de sortir une bonne rencontre. J’ai travaillé fort lors des entraînements et avec l’entraîneur des gardiens (Éric Raymond) au cours des derniers jours.»

– Samuel Montembeault