Une deuxième victoire en deux jours pour le Lightning

Le Lightning de Tampa Bay a fait fi d’un retard d’un but après 20 minutes de jeu pour vaincre les Islanders au compte de 4 à 1, dimanche à New York, et ainsi remporter un deuxième match en deux jours.

Victor Hedman, Alex Killorn, Ross Colton et Mikhail Sergachev ont tour à tour fait scintiller la lumière rouge et la troupe de Barry Trotz n’avait simplement aucune réponse à donner.

Pour Killorn, il s’agissait d’un 20e filet cette saison. Celui qui a grandi à Beaconsfield a ainsi atteint le plateau des 50 points pour la première fois de sa carrière.

Victoire ou défaite, Brock Nelson continue de marquer des buts au mois de mars. Avec son 31e de la saison, il a enfilé l’aiguille pour une 12e fois depuis le début du mois. Zigmund Palffy est le dernier joueur de l’organisation à avoir marqué aussi souvent en 31 jours ou moins. C’était en mars 1996.

Ilya Sorokin a amorcé la rencontre devant la cage des Islanders, mais il a été retiré de la rencontre au deuxième entracte. Il avait alors cédé deux fois sur 20 tirs. En relève, Semyon Varlamov a réalisé 12 arrêts.

À l’autre bout, Andrei Vasilevskiy a quant à lui été mis à l’épreuve à 24 reprises.

Samedi, la formation floridienne avait difficilement vaincu les Red Wings de Detroit en prolongation pour mettre un terme à une série de trois défaites. Ces deux gains consécutifs lui permettent de doubler les Bruins de Boston au deuxième rang de la section Atlantique.

