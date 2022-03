Affaire Gosselin-Mélançon: pas d’accusations, confirme la CMQ

La Commission municipale du Québec (CMQ) a conclu son enquête sur l’affaire Gosselin-Mélançon et n’a pas l’intention de sévir contre qui que ce soit à la suite d’allégations au sujet d’une prétendue demande de pot-de-vin.

De toute évidence, aucune preuve solide n’a été amassée par la CMQ pour soutenir la thèse d’une quelconque demande de 10 000$ en échange de la présidence de l’arrondissement de Beauport.

«Avec les éléments que nous possédons actuellement, la direction du contentieux et des enquêtes de la Commission n’a pas l’intention de poursuivre plus avant dans ce dossier», a indiqué en fin de journée la porte-parole de la CMQ, Isabelle Rivoal, confirmant ce que Le Soleil avait rapporté un peu plus tôt lundi.

L’affaire avait été révélée au grand jour dans les pages du Journal récemment. Comme nous le rapportions, le conseiller de Québec 21 Jean-François Gosselin avait lui-même amené le sujet sur le tapis lors d’une séance du conseil d’arrondissement le 8 mars dernier.

Il s’était défendu d’avoir agi ainsi et avait alors reproché au conseiller Stevens Mélançon, qui préside l’arrondissement, d’avoir faussement répandu une telle rumeur.

«Je veux clarifier une situation très malaisante. Les gens m’ont rapporté que vous auriez dit que je vous aurais demandé 10 000$ en échange de vous laisser la présidence de l’arrondissement de Beauport. C’est évidemment complètement faux», avait lâché M. Gosselin, médusant M. Mélançon qui lui avait aussitôt coupé la parole.

«Si vous voulez me poursuivre sur des allégations que j’aurais dites, prenez un avocat, poursuivez-moi, et moi, je sortirai les conversations privées “off the record” qu’on a mentionnées», avait-il rétorqué, disant également avoir des «témoins».

Au cours de cet échange aussi corsé que surréel, Stevens Mélançon – qui siège désormais comme indépendant – avait dit publiquement à son ex-confrère de Québec 21 qu’il avait «beaucoup plus à perdre» que lui.

La Ville de Québec avait alors soumis cette affaire à la CMQ, afin de s’assurer qu’il n’y avait eu aucune entorse à l’éthique.

La porte-parole de la CMQ a précisé, dans un autre courriel, que les dossiers d’enquête ne sont jamais définitivement fermés. Si d’autres éléments lui parvenaient, elle pourrait intervenir à nouveau. «Ce que nous disons aujourd’hui, c’est qu’avec les éléments dont nous disposons, nous ne sommes pas en mesure de prouver quoi que ce soit», a ajouté Mme Rivoal.

Au moment d’écrire ces lignes, Le Journal n’avait pas été en mesure de joindre M. Gosselin ni M. Mélançon pour obtenir leurs réactions.

