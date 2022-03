Célébrer les mots de Marc Favreau

Marc Favreau était beaucoup plus que son personnage de Sol. Il était plus que ça et c’est ce que Nicolas Gendron veut démontrer avec sa pièce L’enfance de l’art – Doigts d’auteur de Marc Favreau.

À l’affiche à partir de mardi soir et jusqu’au 9 avril à la Bordée, cette création d’ExLibris, qui a vu le jour durant l’hiver 2017, devait être présentée en décembre 2020 pour marquer le 15e anniversaire du décès de Marc Favreau. La pandémie en a décidé autrement.

« Nous sommes fébriles et excités. On avait hâte de renouer avec le public », a laissé tomber l’acteur et metteur en scène Nicolas Gendron lors d’un entretien.

Nicolas Gendron, 36 ans, avoue « triper » sur Marc Favreau depuis le début de son adolescence.

« Il était clair, lorsque j’ai fondé ExLibris avec Alexandre Lainesse et Antoine Pellerin, qu’on ferait, un jour, un spectacle pour lui rendre hommage », a-t-il raconté.

L’enfance de l’art - Doigts d’auteur de Marc Favreau met en vedette Maxime Beauregard-Martin, Frédérique Bradet, Nicolas Gendron, Mary-Lee Picknell et Élie St-Cyr. Cinq comédiens qui jouent, à travers des tableaux d’une à douze minutes, une vingtaine de personnages.

Ils rendront hommage aux mots de Marc Favreau par l’entremise de solos, duos, trios et des numéros de groupe dans ce que le metteur en scène a qualifié de fête et de cabaret des mots.

« On s’approprie, à notre façon, avec nos couleurs, les mots de Favreau. L’intention était de faire passer ses mots sans le personnage de Sol », a précisé Nicolas Gendron.

Boule de cristal

Les auteurs Marie-Lise Chouinard, Annie Cloutier, David Leblanc et Anne-Marie Olivier ont contribué avec des cartes blanches inspirées par l’univers de Marc Favreau.

« Ils se sont inspirés de son esprit, de sa façon d’écrire et de sa conscience sociale pour aborder des sujets, mais en le faisant avec le regard d’aujourd’hui. J’ai choisi des gens qui aiment jongler avec les mots », a-t-il dit.

Anne-Marie Olivier aborde la paix. David Leblanc a imaginé ce qu’aurait pensé Marc Favreau du Printemps érable de 2019.

« Certains textes de Marc Favreau, qui ont 30 et 40 ans, n’ont pas vieilli. C’est comme s’il avait une boule de cristal. C’est assez fou et impressionnant », a-t-il ajouté.

Nicolas Gendron trouve que Marc Favreau n’a pas eu les hommages qu’il méritait après son décès, survenu le 17 décembre 2005.

Il donne en exemple son absence dans le dictionnaire des artistes du théâtre québécois de la revue Jeu publié en 2008.

« Ça, pour moi, c’est un non-sens. Ça m’avait marqué. Il était trop théâtral pour être dans la gang des humoristes. Et un peu trop drôle et comique, avec Sol, pour être dans la gang des gens de théâtre. Marc Favreau n’était pas uniquement un personnage. Il était un auteur aussi important que Tremblay, Vigneault et Marie Laberge. Il était un auteur et un poète avant d’être un clown », a-t-il fait remarquer.

Les enfants de Marc Favreau ont assisté aux différentes étapes de création de ce spectacle.

« Ils ont été touchés de voir que l’on abordait leur père comme un homme de théâtre et de scène et que des comédiens s’emparaient de ses mots », a-t-il fait savoir.