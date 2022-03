Chanteur heavy métal et... humoriste

À priori, chanteur d’un groupe heavy métal mondialement connu et humoriste ne sont pas deux métiers pratiqués par une seule et même personne. Sauf si cette seule et même personne est Bruce Dickinson.

Pendant toute la soirée d’hier, devant des centaines d’admirateurs d’Iron Maiden pendus à ses lèvres, au Palais Montcalm, la star du rock a montré que lorsqu’elle plonge dans ses souvenirs de musicien et qu’elle en ressort ses meilleures anecdotes de jeunesse, elle peut rivaliser avec bien des comiques.

Photo Didier Debusschère

Venant d’un touche-à-tout champion d’escrime et pilote de ligne, que cet aspect de sa personnalité soit mis de l’avant dans un spectacle comme Une soirée avec Bruce Dickinson, où il se présente seul sur scène avec pour seuls accessoires une table et une petite table ronde, n’a presque rien de surprenant.

Avec beaucoup d’autodérision, l’artiste de 63 ans a raconté comment il avait formé son premier groupe à l’adolescence, après que le directeur de la chorale de son école eut refusé sa candidature.

« Dickinson, non-chanteur », avait statué le directeur, sans se douter que cet adolescent aux cheveux longs et arborant un doux duvet en guise de moustache rejoindrait éventuellement Iron Maiden.

Photo Didier Debusschère

Souvenirs de tournée

La vedette métal s’est longuement attardée à ses débuts, matière toujours riche pour un musicien qui a connu les longs voyages entassés dans une fourgonnette et les concerts dans des bars malfamés.

Bruce Dickinson a rappelé comment, alors jeune chanteur du groupe Samson, il s’était imposé lors d’une prestation dans un pub si petit que la seule façon pour les spectateurs d’aller aux toilettes était de traverser la scène pendant que le groupe jouait.

Décidé à ne pas être interrompu à tout bout de champ, Dickinson a avisé un homme qui voulait aller se soulager d’exhiber son pénis au public s’il voulait passer.

« Pendant tout le reste du show, personne n’est allé aux toilettes », a relaté le chanteur, visiblement encore fier de son coup, plusieurs décennies plus tard.

Photo Didier Debusschère

D’une analyse amusante de ses goûts vestimentaires scéniques douteux à sa rencontre plus ou moins mémorable avec la reine Élisabeth II ou ses premiers concerts devant des foules gigantesques avec Iron Maiden, Bruce Dickinson s’avère une mine d’or d’histoires savoureuses pour quiconque s’intéresse de près ou de loin à sa carrière.

Hier soir, dans une ville qui est depuis des lustres un château fort pour Iron Maiden, il avait surtout devant lui de fervents adeptes. La moindre référence au groupe, que ce soit une photo d’archives sur l’écran géant, la mention d’un des membres ou le titre d’une chanson, était reçue par des cris de joie.

Dickinson, pour qui c’était un retour au Palais Montcalm, plus de deux ans après y avoir partagé la scène avec l’Orchestre symphonique de Québec et le Paul DesLauriers Band, a eu la délicatesse d’amorcer le long monologue de deux heures qui constituait la première partie en français, avant de passer à l’anglais après quelques minutes.

Au moment de mettre sous presse, une séance de questions et réponses avec la foule allait s’amorcer.