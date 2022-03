Chris Nilan s’excuse auprès de Jonathan Drouin

Quelques jours après avoir critiqué l’absence de Jonathan Drouin de la formation du Canadien de Montréal, Chris Nilan s’est rétracté et excusé, lundi.

L’ancien homme fort du Tricolore, aujourd’hui âgé de 64 ans, a publié une vidéo samedi qui critiquait la décision de Jonathan Drouin de ne pas jouer en raison d’une blessure à un poignet.

Son nom a été placé sur la liste des blessés vendredi, et dimanche, la chaîne TVA Sports rapportait que sa saison était potentiellement terminée et qu’il devra vraisemblablement se faire opérer. Il doit d’ailleurs obtenir un deuxième avis médical sur le sujet.

«Mon Dieu. Jonathan Drouin ne jouera pas ce soir. Voyons donc! Mon Dieu! Pauvre Jonathan! Qu’est-ce qui ne va pas cette fois, Jonathan? Mon Dieu. Regarde le match! C’est beaucoup plus sécuritaire de le regarder de la maison», avait lancé Nilan sur les médias sociaux, samedi.

Or, il a depuis supprimé cette séquence pour la remplacer par une autre.

«Jonathan Drouin, je m’adresse à toi parce que je veux m’excuser, dit-il d’entrée de jeu. Écoute, j’ai fait de nombreuses erreurs dans ma vie, et je sais que j’en ai fait une samedi. J’ai fait une vidéo à propos de toi qui était insensible, cruelle, et c’était mal. Je ne peux que m'imaginer comment ç'a pu te faire sentir. Je sais que personnellement, je me sentais mal lorsque je l'ai revue. Une fois de plus, mes plus profondes excuses, et je peux te garantir que ça ne se reproduira plus jamais.»

Drouin a cumulé six buts et 20 points en 34 parties cette saison.