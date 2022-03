Chris Rock: maître de l’humour subversif

Depuis le milieu des années 1980, Chris Rock s’est bâti une impressionnante carrière dans le milieu de l’humour aux États-Unis.

• À lire aussi: The View: Whoopi Goldberg défend Will Smith

• À lire aussi: L'Académie ouvre une enquête sur la gifle de Will Smith

• À lire aussi: Des cotes d’écoute en hausse pour la cérémonie des Oscars

S’étant fait connaître au sein de l’équipe de Saturday Night Live, de 1990 à 1993, Chris Rock partageait alors l’écran avec Chris Farley et Adam Sandler. C’est ensuite comme humoriste de stand-up qu’il a fait sa réputation.

Maître de l’humour subversif – il n’a pas peur de choquer en parlant de racisme –, il a donné plusieurs spectacles à grand déploiement dans des arénas.

AFP

Comme acteur au cinéma, il a joué notamment dans plus d’une cinquantaine de films, dont Head of State et The Longest Yards.

Le public montrélais n’a pu le voir que deux fois en spectacle, en 1987 et 1996, dans le cadre du festival Just For Laughs. Lors d’une session de questions-réponses avec des internautes sur le site Reddit, il y a sept ans, Chris Rock avait d’ailleurs affirmé avoir toujours eu des spectacles « étranges » à Montréal.

Il avait dit aimer jouer à Toronto et Winnipeg, au Canada. « Mais Montréal a toujours été difficile. »