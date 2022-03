Chris Rock va-t-il poursuivre Will Smith?

On a clairement assisté à un voie de fait en direct, hier. Avec une preuve vidéo accablante. Chris Rock portera-t-il plainte? Cela pourrait-il découler à des accusations criminelles contre Will Smith? Ça pourrait également couter cher à Will Smith s’il y a poursuite au civil avec les montants faramineux qui peuvent être octroyé aux États-Unis. Will Smith pourrait-il plaider la provocation?

À moins d’un canular, ce genre d’événement n’en reste pas là habituellement aux États-Unis. Effectivement, Chris Rock pourrait déposer une plainte criminelle contre Will Smith et il serait difficile pour celui-ci d’être acquitté avec une preuve vidéo aussi accablante. Chris Rock pourrait également poursuivre au civil Will Smith en dommages et intérêts et ça pourrait couter cher!

Des voies de fait peuvent être aussi banals qu’une petite poussée faite avec violence. Imaginez une claque de cette ampleur... difficile de se défendre pour Will Smith s’il y a des accusations criminelles. Malgré l’insulte qu’a pu subir Will Smith et la volonté de celui-ci de vouloir protéger/défendre sa femme, la violence n’est jamais la solution, surtout devant les tribunaux.

UNCENSORED EXTENDED VERSION of Will Smith smacking Chris Rock from Japanese TV pic.twitter.com/s9BZoRyrrm — Barstool Sports (@barstoolsports) March 28, 2022

La provocation n’est pas une défense lorsqu’on parle de voies de fait. Des paroles ne doivent pas mener à la violence physique. En matière de voies de fait il y a une défense de «légitime défense» qui peut être permise. Cependant, ce n’est pas le cas lorsqu’une personne utilise des paroles, on ne peut pas répondre par un geste physique violent.

La défense de provocation en droit Canadien, par exemple, existe seulement lorsqu’il est question de réduire un meurtre à un homicide involontaire coupable. Le fait de la provocation empêche une personne de garder son sang froid, ce qui l’amène à commettre le pire. Mais encore une fois, ça ne fonctionne pas avec les voies de faits.

Le seul moment où Will Smith pourrait faire valoir le fait que Chris Rock a insulté sa femme sur sa condition médicale (maladie qui fait perdre les cheveux), serait s’il était condamné. Le fait de cette insulte sur sa femme qui lui a fait perdre la tête pourrait être une circonstance atténuante réduisant ainsi sa peine ou lui permettant d’avoir une absolution.

Pour ce qui est de la poursuite civile, au Canada, les montants octroyés ne seraient pas tant significatifs. Ici, on regarde beaucoup le dommage. Chris Rock ne semblait pas être blessé, donc il n’y a certainement pas un gros montant qui serait octroyé à moins que Chris Rock plaide que ce geste constituait une atteinte à sa réputation. Encore une fois, au Canada, il faudrait qu’il prouve que le geste lui a causé des pertes de revenus substantielles.

Par contre, aux États-Unis, les montants octroyés pour ce genre de geste pourraient être beaucoup plus substantiels... des centaines de milliers de dollars ou même des millions de dollars. Chez nos voisins du sud, on tient beaucoup plus compte du dommage punitif et de l’hypothèse d’un plus grand dommage si cela avait mal tourné. On n’a seulement qu’ à penser à cette fameuse poursuite pour le café chaud contre McDonald's qui avait donné des centaines de milliers de dollars de dommage à la plaignante malgré un faible dommage, pour comprendre le principe. En fait, aux États-Unis, les montants élevés servent de dissuasion à d’autres personnes ou entreprises qui seraient tenté de se comporter de la même manière fautive.

L’élément d’atteinte à la réputation contre Chris Rock pourrait également couter très cher à Will Smith. L’événement ayant été hautement médiatisé et ayant fait le tour du monde en quelques instants. Chris Rock pourrait être tenté de dire que sa dignité a été atteinte en direct par la gifle donnée. De son côté, Will Smith pourrait aussi être tenté de contre attaquer en poursuivant Chris Rock à son tour en prétextant que c’est lui qui s’est attaqué en premier à sa femme en faisant une mauvaise blague.

Certains se demanderont également si les excuses de Will Smith à l’Académie par la suite peuvent constituer un aveu et lui nuire par la suite devant les tribunaux? Certainement, si son avocat avait été sur place, il lui aurait certainement conseillé de ne pas reparler de l’événement. Mais en réalité. excuses ou pas. ça n’aurait pas changé grand-chose en ce qui a attrait aux tribunaux puisque tout a été filmé. Il était donc mieux pour lui de s’excuser, cela aidera plus sa cause au final.

À suivre, mais si cet événement est bien réel et n’était pas monté de toute pièce, il y a de très fortes chances qu’il y ait des suites judiciaires.