Crimes sexuels: Le magnat déchu de la mode Peter Nygard accusé à Montréal

Déjà accusé de crimes sexuels en Ontario et aux États-Unis, le magnat déchu de la mode Peter Nygard devra en plus se défendre à Montréal, où il est maintenant accusé d’agression sexuelle et de séquestration.

« Entre le 1er novembre 1997 et le 15 novembre, à Montréal, Peter Nygard a commis une agression sexuelle », peut-on lire dans un mandat d’arrestation qui l’accuse aussi de séquestration sur la même victime, identifiée seulement par ses initiales.

Nygard, 80 ans, est un multimillionnaire fino-canadien qui avait fait fortune dans la mode pour femmes. Sauf que selon les autorités américaines, il aurait utilisé son influence pour recruter des femmes et des ados pour assouvir ses désirs sexuels.

« Il les contrôlait par des menaces, ou encore des fausses promesses d’avancement de carrière, selon un communiqué des autorités américaines. Il a agressé sexuellement certaines de ces victimes. D’autres ont été agressées par ses associés, ou droguées pour s’assurer de leur obéissance. »

Or, si les États-Unis ont hâte de l’avoir entre les mains pour le juger, cela risque de prendre encore quelques années puisque Nygard devra avant subir un procès à Toronto, où il est présentement détenu.

Dans ce dossier, il est accusé d’avoir agressé sexuellement et séquestré des femmes, entre 1987 et 2006.

«Plus tôt aujourd’hui, j’ai ordonné que Peter Nygard soit extradé aux États-Unis pour y faire face aux charges contre lui, mais seulement après son procès au Canada», avait affirmé la semaine passée sur Twitter le ministre fédéral de la Justice David Lametti.

C’est donc dire qu’avec les nouvelles procédures criminelles intentées à Montréal, cette extradition se fera attendre.

Plus de détails à venir...