MÉNARD, Pierrette Léveillé



Au CHSLD de Ste Ste-Dorothée, des suites d'une longue maladie, est décédée madame Pierrette Ménard (née Léveillé). Elle était la fille de feu monsieur Henri Léveillé et de madame Marie-Rose (Éthier) Léveillé de Laval. Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Claude Ménard, ainsi que de nombreux parents et amis de Gaspé, Rimouski, Rivière-du-Loup, ainsi que de la grande région de métropolitaine de Montréal. Nous tenons à remercier tout le personnel du service d'hémodialyse de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, ainsi que du CHSLD de Ste-Dorothée de Laval, pour les bons soins prodigués et de l'encouragement donné au cours de ses séjours à l'hôpital.