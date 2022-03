KIROUAC, Jean-Marie



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, entouré des siens, le 24 mars 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Kirouac. Il était l'époux de feu madame Aline Montminy. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Charles (Winnifred Pitcher), John (Johanne Delisle), Louise (Bertrand Germain) et Paul (Anny Jeffrey); ses petits-fils: Richard, Philippe, Simon, Martin, Jean-François et sa petite fille: Catherine; ses arrière-petits-enfants; son frère Gabriel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Montminy: Louise, Mabel (Brian A Doherty) et Denise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra parents et amis àde 13h à 14h.Les cendres seront déposées au cimetière Belmont ultérieurement. La famille tient à remercier le docteur Martin Veilleux et tout le personnel soignant de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Site: www.fondationduchudequebec.org, tél.: 418-525-4385. Des formulaires seront disponibles sur place.