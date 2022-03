De l’aide pour favoriser l’intégration des réfugiés ukrainiens

Avec l’arrivée imminente d’un grand nombre d’Ukrainiens fuyant leur pays en guerre, le Centre Eurêka offrira, aux réfugiés de plus de 40 ans, un programme d’intégration en emploi.

Ainsi, cette contribution humanitaire permettra de favoriser l’intégration rapide de ces personnes qui doivent tout laisser derrière eux. «Nous ne pouvons demeurer insensibles face au sort tragique de ces personnes qui devront se rebâtir une autre vie, contre toute attente, dans un pays autre que le leur», a dit par voie de communiqué le directeur général du Centre Eurêka, Paul Gagner.

Selon M. Gagner, qui est notamment membre de l’Association canadienne pour les Nations-Unies (ACNU), Montréal doit donner l’exemple puisque la ville accueille le siège de la convention des Nations Unies sur la diversité. Depuis les 46 dernières années, ce sont plus de 22 000 personnes, dont 40 % provenaient de l’étranger, qui ont réussi à retrouver un emploi grâce au Centre Eurêka.

«Il y a tout lieu de croire qu’en adaptant quelque peu nos programmes et pratiques, nous serions en mesure de contribuer à redonner une vie normale à ces réfugiés dont les compétences et expériences seraient sûrement très utiles à tous les secteurs de l’industrie et de l’économie», a ajouté Paul Gagner.

La cheffe d’équipe, mentor et formatrice du Centre, Hédia Annabi, a rappelé que, par le passé, «22,5 % [des] cohortes ont pu s’intégrer dans des postes de cadres dans le secteur privé voire public, et/ou institutionnel».

«L’intégration de réfugiés peut s’avérer une solution gagnant-gagnant sur le plan tant humanitaire qu’économique», a finalement affirmé la direction du Centre Eurêka.