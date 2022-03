Des cotes d’écoute en hausse pour la cérémonie des Oscars

Les Oscars commencent à retrouver leur public. Après avoir enregistré les pires cotes d’écoute de son histoire l’an dernier, la cérémonie a été vue par 15,36 millions de curieux, dimanche.

• À lire aussi: Les looks les plus marquants du tapis rouge

• À lire aussi: Will Smith frappe Chris Rock aux Oscars

• À lire aussi: Réactions outrées après la gifle de Will Smith à Chris Rock

Voilà qui marque une hausse de 56% par rapport à 2021, année où l’édition sans animateur n’avait rallié qu’un maigre 9,85 millions de paires de yeux, selon la firme américaine Nielsen.

Il faut dire que l’édition 2022, où Dune a remporté un total de six statuettes dorées, a été haute en émotions et revirements. Que ce soit avec la performance de Beyoncé en ouverture de gala, pour la victoire surprise de CODA en fin de soirée ou, bien entendu, la gifle de Will Smith au présentateur Chris Rock, les téléspectateurs en ont vu de toutes les couleurs.