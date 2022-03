Des retombées pour la base de Bagotville

La nouvelle des négociations entre le Canada et Lockheed Martin pour l’achat d’avions F-35 devrait avoir des impacts positifs au Québec alors que la base militaire de Bagotville bénéficiera de cet éventuel contrat d’importance.

Dans le communiqué émis par le gouvernement fédéral, lundi, la base de Bagotville est identifiée comme l’une des deux infrastructures, avec la base de Cold Lake en Alberta, qui accueilleront les nouveaux avions.

Investissements

Les deux bases militaires sont d’ailleurs visées par des investissements importants pour la modernisation de leurs infrastructures.

Des travaux de 12,1 millions $ ont été annoncés pour la conception d’une nouvelle installation pour avions-chasseurs à la base saguenéenne.

« Ces infrastructures permettront d’assurer l’entretien et l’exploitation à long terme des nouveaux avions et, grâce à celles-ci, le Canada se rapproche de son objectif de fournir aux aviateurs l’infrastructure dont ils ont besoin pour l’avenir », indique Services publics et Approvisionnement Canada.

Pas de contrat

Le service des Affaires publiques de la Base des Forces canadiennes Bagotville a refusé de commenter la nouvelle, rappelant « qu’aucun contrat n’était encore conclu » pour le moment.