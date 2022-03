Enquête indépendante demandée par plus de 70 gymnastes canadiens

Un groupe constitué par plus de 70 gymnastes canadiens, actuels et anciens, a écrit une lettre à l’intention des principaux décideurs du sport au pays afin de réclamer la tenue d’une enquête indépendante sur de présumées pratiques abusives recensées au sein de leur discipline.

Dans le message transmis entre autres à la directrice générale de Sport Canada, Vicki Walker, et à la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, les auteurs affirment que «plusieurs plaintes et même des arrestations» ont été effectuées dans les cinq dernières années relativement à diverses formes d’abus sexuel, physique ou émotionnel. Certains individus qui auraient commis ces actes ont agi comme entraîneurs durant des compétitions nationales et provinciales, notamment.

«Pendant pratiquement une décennie, la peur des représailles nous a empêchés, à l’image d’autres athlètes, de parler publiquement. Néanmoins, nous ne pouvons plus rester dans le silence. Nous avançons, avec notre expérience d’abus, de négligence et de discrimination, dans l’espoir de changer les choses», ont déclaré ceux dont le message a été diffusé sur le compte Twitter du mouvement Global Athlete.

«Nous savons qu’il y a de nombreux autres exemples n’ayant pas éclaté au grand jour et que les comportements abusifs dans le monde de la gymnastique se poursuivent», ont-ils poursuivi en dénonçant la culture toxique existant dans leur milieu.

Inaction

Également, les athlètes concernés ont critiqué les gouverneurs de la fédération nationale pour avoir échoué à trouver une solution à la problématique. Gymnastique Canada est sous l’égide du président et chef de la direction, Ian Moss. Aux yeux des demandeurs, l’organisation n’en a pas fait suffisamment pour mettre fin au fléau.

«Nous avons imploré GymCan pour enquêter à l’interne sur les cas et changer les politiques visant à assurer la sécurité des athlètes. Nous ne sommes allés nulle part. Conséquemment, nous demandons à Sport Canada de financer un processus indépendant...»

Les auteurs ont aussi évoqué les conséquences des abus relatés chez certains, entre autres la dépression, l’anxiété, des troubles alimentaires et la douleur chronique.

Aux États-Unis, des gymnastes ont vécu des mésaventures similaires. De passage devant le Sénat américain en septembre, Simone Biles et d’autres compatriotes avaient en outre critiqué l’inaction des autorités sportives ainsi que du FBI à propos des agressions sexuelles commis par l’ex-médecin de l’équipe féminine nationale, Larry Nassar. Ce dernier purge une peine de prison à vie pour de multiples agressions.