Guerre en Ukraine: 14 tonnes d'équipement de sauvetage livrées depuis Edmonton

Trois volontaires d’Edmonton, dont deux pompiers, sont revenus d’un voyage de cinq jours en Ukraine où ils ont livré 14 tonnes d'équipement essentiel de sauvetage.

«Cet équipement est ce dont ils ont besoin pour sauver des vies et sortir les gens des décombres et combattre ces incendies qui font rage partout à cause de toutes ces attaques», a déclaré Kevin Royle, fondateur et directeur de Firefighter Aid Ukraine, à Global News.

Les trois volontaires, qui se sont rendus en Ukraine dernièrement, ont réussi en 24 heures à décharger l’avion, charger leurs camions et livrer l’équipement directement aux services d’urgence de l’État.

M. Royle, qui est pompier à Edmonton, a fait plusieurs voyages comme celui-ci au cours de la dernière décennie. L’organisme qu’il dirige expédie des conteneurs et de petits colis vers l'Ukraine depuis huit ans maintenant.

Toutefois, le dernier périple était un peu différent étant donné l’ampleur de l’invasion que subissent les Ukrainiens.

«J'étais inquiet. Je voulais m'assurer que l'équipement arrivait bien à destination, sans être pris à la frontière», a-t-il expliqué au média.

M. Royle s’est dit heureux que l'équipement remplisse son objectif, mais triste qu'il doive être utilisé dans ce type de situation.

Le président de la Chambre de commerce ukrainienne de l'Alberta, Vitaliy Milentyev, faisait également partie du voyage.

«Traverser la frontière a été une expérience très révélatrice», a confié Milentyev.

Selon lui, l’Ukraine ne ressemblait plus au pays qu'il connaissait et espère que le monde commencera à prendre des mesures plus sévères dans cette guerre.

«Pour les gens en dehors de l'Ukraine, cela peut ressembler à un conflit local. Pour les gens à l'intérieur du pays, c'est une guerre à part entière», a-t-il commenté.