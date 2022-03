La Malbaie: Une sexagénaire manque à l’appel

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population pour retrouver une femme de 68 ans de La Malbaie.

• À lire aussi: Coupable d’avoir tué son ami musicien

Najiba Abouamal a été vue pour la dernière fois quittant son domicile le 25 mars dernier, vers 8 h, dans le secteur du carré St-Philippe, à La Malbaie. Elle se déplacerait à pied.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La femme disparue mesure 1, 72 m (5 pi 8 po) et pèse environ 58 kg (127 livres).

Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns. On note une cicatrice à un genou et selon la SQ, elle porte une perruque de couleur noire puisque ses cheveux naturels sont blancs.

Au moment de quitter, elle portait un manteau rouge foncé et des bottes en cuir de couleur brune. Elle s’exprime en français avec un accent de la France. Son prénom peut être prononcé de deux façons, soit Najiba ou Hajiba.

Toute personne qui apercevrait cette personne est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Najiba Abouamal peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

À VOIR AUSSI