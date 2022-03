Les Blue Jays retranchent un Québécois

Les Blue Jays de Toronto ont renvoyé le Québécois Otto Lopez dans les ligues mineures, lundi.

La seule formation canadienne du baseball majeur a procédé à ce retranchement tout juste avant son duel du jour contre les Braves d’Atlanta, tout comme celui des 14 autres athlètes rétrogradés.

La saison dernière, celui qui a grandi à Montréal a principalement joué dans les filiales AA (70 matchs) et AAA (43 matchs) des Blue Jays, respectivement les Fisher Cats du New Hampshire et les Bisons de Buffalo.

Dans le AA, il a préservé d’impressionnantes statistiques, dont une moyenne au bâton de ,331, en plus d’avoir produit 39 points et d’avoir croisé la plaque lui-même 52 fois. Au niveau supérieur, il a aussi bien fait, avec une moyenne au bâton de ,289. Il a aussi ajouté 25 points produits et volé 15 coussins. Lopez avait aussi participé à un match des Blue Jays, mais il a été retiré sur des prises à sa seule présence à la plaque.

Au camp d’entraînement 2022 des siens, il a seulement frappé un coup sûr et s’est vu octroyer un but sur balles, pour une moyenne à la plaque de ,067.

Les deux plus beaux espoirs des Jays, soit le receveur Gabriel Moreno et le joueur d’avant-champ Orelvis Martinez, poursuivront également leur saison dans les mineures.

Hagen Danner, Bowden Francis, Thomas Hatch, Leonardo Jimenez, Anthony Kay, Josh Palacios, Chris Bec, Max Castillo, Adrian Hernandez, Casey Lawrence, Fitz Stadler et Chavez Young sont les autres joueurs ayant subi le même sort.

Les Blue Jays manquent de temps

Dans leur match du jours dans la Ligue des pamplemousses, en Floride, les hommes de Charlie Montoyo ont partiellement effacé un déficit de quatre points, mais ils ont manqué de temps, et les Braves les ont vaincus 5 à 4.

Samad Taylor, avec une claque en solo, a réduit l’écart à un seul point en huitième manche après que ses coéquipiers Greg Bird, Steward Berroa et Kellin Deglan eurent tous été à l’origine de trois points en septième.

La troupe de Charlie Montoyo a toutefois été incapable d’inscrire un point supplémentaire au début de l’engagement ultime.

C’est le lanceur Tyler Matzek qui a ouvert la porte aux Jays. Il a en effet concédé trois points, deux coups sûrs et un but sur balles en seulement deux tiers de manche en septième avant d’être retiré du monticule. Heureusement pour les Braves, Connor Johnstone a tenu bon pour enregistrer le sauvetage en neuvième.

Shaun Anderson était le partant des Jays et il a subi la défaite (0-1) après avoir accordé un point, deux frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en trois manches de travail.

La saison régulière débutera le 8 avril prochain pour la formation canadienne, qui recevra les Rangers du Texas pour l’occasion.

En bref

Ronald Guzman a placé la balle trois fois en lieu sûr, produisant cinq points, et les Yankees de New York ont vaincu les Tigers de Detroit 11 à 7.

Jon Berti et Ray-Patrick Didder ont tous les deux claqué des circuits de trois points pour aider les Marlins de Miami à défaire les Nationals de Washington 8 à 1.

Le partant Framber Valdez (trois manches) et ses releveurs ont limité les Cardinals de St. Louis à trois coups sûrs, de sorte que les Astros de Houston l’ont emporté 2 à 1.

Les artilleurs des Phillies de Philadelphie ont fait encore mieux, donnant deux coups sûrs aux Orioles de Baltimore, dans un gain de 7 à 1.