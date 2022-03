Odeurs nauséabondes: la Ville de Lévis menace d’imposer des amendes à Sanimax

Excédée par les émanations infectes de l’usine Sanimax qui empoisonnent la vie de ses citoyens, la Ville de Lévis se donne le pouvoir d’imposer des amendes à l’entreprise si la situation «dégénère» à nouveau, comme l’an dernier.

• À lire aussi: Le troisième lien, un projet «illogique» selon les opposants

Les élus du conseil municipal prévoient modifier le règlement sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bien-être général, la sécurité et les animaux afin d’y inclure la notion «d’odeurs provenant d’un immeuble», comme celui de Sanimax (anciennement Alex-Couture) dans le secteur de Charny.

L’usine d’équarrissage, qui valorise notamment des carcasses d’animaux morts, des sous-produits de viande ou des huiles usées, a fait parler d’elle abondamment dans les médias en 2021 et a fait l’objet de nombreuses plaintes et signalements, après une relative accalmie pendant quelques années.

Dès cet été, tout contrevenant au règlement s’exposera aux amendes suivantes: 1 000 $ pour une personne physique et 2 000 $ pour une personne morale. Les montants doubleront en cas de récidive et s’accumuleront au rythme des infractions commises.

Pouvoirs limités

Les pouvoirs municipaux, dans un tel cas de figure, demeurent «limités» a insisté le maire Gilles Lehouillier lors d’une mêlée de presse virtuelle avant la séance du conseil. Mais la Ville ira «au maximum de ce que lui permet la loi dans l’imposition d’amendes», a-t-il indiqué, disant prendre «fait et cause» pour ses concitoyens incommodés l’été dernier.

«On ne s’était pas donné ce pouvoir-là (dans le passé). Maintenant, on se le donne (...) On ne veut pas revivre ce cauchemar-là», a déclaré le maire. Ainsi, la Ville pourra désormais émettre un constat d’infraction pour « toute odeur nauséabonde qui se dégage d’un immeuble et qui incommode le confort ou le bien-être des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage».

Plan d’action en retard

Le maire Lehouillier a par ailleurs interpellé à nouveau le ministère de l’Environnement qui détient de véritables pouvoirs d’intervention dans ce dossier et qui tarde à déposer un plan d’action, lequel était attendu en décembre dernier.

«Nous, on veut des solutions rapidement. On maintient la pression (...) Ce qu’on nous dit, c’est qu’on est en train de peaufiner le programme, qu’on continue les discussions avec Sanimax. On commence à être un peu impatient parce qu’on estime que ce plan-là devrait déjà avoir été déposé», a martelé le maire de Lévis.

À VOIR AUSSI