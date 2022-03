Réponse à une divorcée mal aimée

J’aime bien vous lire et je le fais de façon régulière. C’est pourquoi je souhaite ajouter quelque chose à la suggestion faite à cette femme qui demeure chez sa mère depuis qu’elle a quitté un mari violent, et qui songe à retourner vivre avec lui tant elle ne se sent pas mieux dans sa nouvelle situation. C’est le titre donné à son texte « Ça se trouve où la confiance en soi ? » qui m’a inspiré à vous dire ce qui suit.

Je suis un vieux garçon dans la cinquantaine qui vit seul dans son logement depuis trente ans. Mon passé n’est pas très glorieux, car j’ai été souvent taxé à l’école secondaire et je fus humilié de diverses façons par mes camarades de classe, et de façon intensive pendant au moins trois ans.

Ces multiples expériences de vie fort négatives ont diminué de beaucoup ma confiance en moi. Mais à un moment donné de ma vie, n’en pouvant plus de me laisser ronger par tous ces sentiments négatifs qui m’assaillaient de façon répétitive, et comme j’aime lire, j’ai décidé d’acheter un livre pour m’aider à travailler sur ma confiance en moi-même.

Le titre de ce livre est L’estime de soi pour les nuls, dont les auteurs sont Rhena Branch, Rob Wilson et Monique Richter. Les divers chapitres sont parsemés d’exemples et de conseils pratiques. Il est certain que ce n’est pas miraculeux et qu’elle ne doit pas s’attendre à des changements de comportement rapides et drastiques, car il est difficile de se défaire de certaines habitudes de vie bien ancrées, dont celle de se dénigrer soi-même.

Mais une chose est importante, c’est que ce livre m’a aidé à me défaire de certaines peurs, dont celle de me tromper ou de gaffer. Il m’a aussi aidé à réaliser que dans la vie, très peu de gens sont parfaits, et qu’il est toujours important d’avoir envers soi-même des attentes réalistes.

Comme pour cette femme, il est tellement dommage de voir un homme mépriser la femme qu’il a épousée. Par contre, cette dernière devrait savoir que quand l’amour ne vient que d’un seul côté, on ne peut pas parler d’une relation équilibrée, et qu’elle a donc affaire à une personne ingrate à qui tout est dû, et que l’important est qu’elle continue à s’en tenir loin.

Martin

Vous venez ajouter une couche supplémentaire à mon conseil de ne pas succomber à l’envie de retourner à un passé dévastateur, de peur de perdre à jamais tout espoir de se libérer de son bourreau.