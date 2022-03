Retrouvailles 50 ans plus tard

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup (photo) prépare de grandes retrouvailles, sous le thème « Un collège en or », afin de célébrer son 50e anniversaire de fondation.

Réservées aux diplômés de l’Externat classique, de l’École secondaire Notre-Dame et du Collège Notre-Dame ainsi qu’au personnel actuel ou retraité, les festivités devraient regrouper environ 500 personnes pour le souper et la soirée qui auront lieu à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, le samedi 21 mai. Les activités entourant les célébrations commenceront à 14 h à la salle Reine-Antier du Collège. Une cérémonie protocolaire rendra hommage à des anciens à titre d’étoiles montantes et de membres du Cercle des Grands. Une visite guidée du Collège et un cocktail servi dans l’espace de l’Univers innovant permettront ensuite aux participants d’apprécier l’évolution du Collège au fil des ans. Les inscriptions, au coût de 60 $ chacune, sont privilégiées dès maintenant en ligne afin de faciliter la planification de la journée et de la soirée. La date limite pour signifier son intention de présence est fixée au vendredi 13 mai à midi.

Un premier album pour Maude

Photo courtoisie

On dit que la pomme ne tombe jamais trop loin de l’arbre. C’est le cas de la saxophoniste Maude Fortier (photo) de Québec, qui présentera officiellement son tout premier projet de jazz contemporain, Résurgence, le samedi 9 avril, à 19 h, au Ninkasi Bar et Bistro de la rue Saint-Jean à Québec. La mère de Maude (Marie-France Lambert) a travaillé pendant quelques années à la radio, avec moi, à titre de chroniqueuse aux arts et spectacles ; son père (Denis) et son grand-père ont tous les deux été clarinettistes au sein de la Musique du Royal 22e Régiment des Forces armées canadienne, donc Maude poursuit pour ainsi dire la tradition musicale et artistique de la famille. Pour revenir à la soirée du 9 avril, Maude, qui poursuit actuellement des études en performance jazz à l’Université McGill, offrira un spectacle complet en interprétant les pièces de ce premier album en compagnie de ses musiciens. Le Modulix trio assurera la première partie de cette soirée. L’album Résurgence est disponible au www.saxomaudefortier.com ainsi que sur toutes les plateformes de lecture en continu.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 28 mars 1918. L’émeute de Québec, également désignée au pluriel comme les émeutes de la conscription à Québec, s’est déroulée entre le 28 mars et le 2 avril 1918 à Québec dans le contexte de la crise de la conscription. Elle mobilise environ 15 000 manifestants et fait 4 victimes et au moins 75 blessés. Cet évènement est le grand symbole de l’opposition du Québec à l’envoi de troupes dans l’armée canadienne durant la Première Guerre mondiale. Sur la photo, le monument Québec, Printemps 1918 commémorant ces évènements et érigé à l’angle des rues Saint-Vallier, Saint-Joseph et Bagot, dans le quartier de Saint-Sauveur à Québec.

Anniversaires.

Photo d'archives

Marie-Philip Poulin (photo), hockeyeuse, l’orgueil de Beauceville, qui compte quatre (4) médailles olympiques, trois en or à Vancouver en 2010, à Sotchi en 2014 et à Pékin en 2022 et une en argent à Pyeongchang en 2018, 31 ans...Jonathan Drouin, attaquant des Canadiens de Montréal, 27 ans... Lady Gaga, chanteuse américaine, 36 ans...Vince Vaugn, acteur américain, 52 ans...Éric-Emmanuel Schmitt, romancier français, 62 ans...Reba McEntire, chanteuse country, 67 ans...Claire Gagnier, soprano québécoise, 98 ans.

Disparus.

Photo d'archives

Le 28 mars 2021 : Bobby Schmautz (photo), 76 ans, ex-ailier droit de la LNH qui a joué majoritairement avec les Bruins de Boston... 2019 : François-Marc Gagnon, 83 ans, historien et critique d’art, écrivain et professeur français naturalisé canadien... 2018 : Peter Munk, 90 ans, président-fondateur de la compagnie minière Barrick Gold, la plus grande société aurifère au monde... 2017 : Janine Sutto, 95 ans, qui a marqué le paysage culturel québécois pendant plus de 75 ans... 2016 : Raymond C. Lapierre, le père du chroniqueur politique de TVA Jean Lapierre... 2015 : Noëlla Therrien, 88 ans, la mère de la chanteuse Renée Martel... 2014 : Paul-André Roy, 73 ans, président de Paul-André Roy Expert-Conseil... 2013 : Monique Langlais, 82 ans, ex-championne de tennis, de ski et de golf (Royal Québec)... 2013 : Robert Zildjian, 79 ans, fabricant canadien d'instruments de musique, fondateur de la marque de cymbales Sabian... 2010 : Jean Dalmain, 94 ans, dramaturge et comédien... 2010 : Jeff Andrews, 42 ans, producteur de spectacles... 2004 : Peter Ustinov, 82 ans, acteur, scénariste et auteur britannique... 1941 : Virginia Woolf, 59 ans, femme de lettres anglaise... 1929 : Sir Lomer Gouin, 68 ans, 13e Premier ministre de l’histoire du Québec 1905-1920).