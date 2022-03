The View: Whoopi Goldberg défend Will Smith

L’actrice, humoriste et productrice Whoopi Goldberg a commenté l’incident survenu à la cérémonie des Oscars dimanche soir entre l’acteur Will Smith et l’hôte du gala, Chris Rock. La coanimatrice de l’émission The View a fait sourciller ses trois collègues en excusant le geste de violence commis par Will Smith envers l’animateur.

Lorsque l’une des coanimatrices du talk-show The View lui a demandé ce qu’elle pensait de la gifle qu’a administré Will Smith à Chris Rock à la suite d’une mauvaise blague concernant les cheveux de Jada Pinkett Smith (sa femme souffre d’alopécie lui faisant perdre sa chevelure), celle-ci a répondu :

« Je crois juste qu’il y a eu beaucoup de choses qui se sont probablement accumulées. En 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, il y a eu de nombreuses blagues sur le couple et sur leur mariage. Certaines drôles, certaines très basses. Je crois qu’il a réagi de manière excessive (...) Je pense qu’il a eu un de ces moments où il voulait que ça s’arrête. Et puis, tu as toute la pression d’espérer gagner et d’essayer de garder un visage convenu...»

« Je comprends, a ajouté celle qui a elle-même animé la cérémonie des Oscars à quatre reprises et remporté une statuette pour son rôle dans Mon fantôme d’amour (Ghost) en 1991. Ce n’est pas tout le monde qui agit comme on aimerait qu’ils agissent sous pression. Certaines personnes mordent, il a mordu. »

Elle a poursuivi en affirmant trouver « remarquable et merveilleux » le fait que Chris Rock n’avait pas « amener l’incident ailleurs où cela aurait pu aller », saluant le fait que l’animateur n’ait pas répondu à la violence par la violence.

« Je ne sais pas s’ils se sont parlé ou s’il s’est excusé, je sais seulement que parfois tu arrives à un point où tu te comportes mal. Moi-même, je me suis mal comporté à certaines occasions. »

Rappelons que Whoopi Goldberg est de retour, depuis février dernier, à la co-animation de l’émission The View qui est diffusée à ABC, après deux semaines de suspension à la suite de commentaires controversés sur l’Holocauste.

Elle a conclu son segment télé en encensant le travail des trois femmes animatrices (Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes) et du producteur des Oscars, Will Packer qui avait affirmé vouloir créer un gala portant davantage sur les films que sur les gens. Ce dernier a d’ailleurs écrit sur Twitter : Well... I said it wouldn’t be boring #Oscars (Et bien... je vous avais dit que ce ne serait pas ennuyant).