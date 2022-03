Un aspect fondamental pour Kent Hughes

Kent Hughes participait à sa première réunion des directeurs généraux, lundi, en Floride.

Le directeur général des Canadiens a bien aimé l'expérience, même s'il ne veut pas prendre trop de place pour le moment.

«On avait un programme complet de sujets à discuter, dont certains très importants. J'ai aimé les rencontres et les discussions qu'on a pu avoir. On a parlé de sujets qui ne sont pas nécessairement importants quand tu es agent, mais qui le sont pour la LNH. C'était un bon apprentissage. On va parler de la convention collective, demain. Aujourd'hui, c'était plus les règlements. Quand tu es nouveau, tu écoutes plus que tu parles.»

Hughes a également parlé de son équipe en apportant un point intéressant qu'il veut absolument accomplir lors de son mandat.

«Quand je vais avoir terminé et que je regarderai mon bilan, j'espère que j'aurai été en mesure d'établir une culture et une atmosphère où les gens se sentent inclus et que ce soit agréable d'aller à l'aréna. Il ne faut pas mettre plus de pression sur les entraîneurs et les joueurs que ce que l'environnement leur donne. Je veux que les joueurs sentent que nous formons une famille.»

Dans ce dossier, le directeur général des Canadiens estime que les choses s'en vont dans la bonne direction depuis le début du règne de Martin St-Louis.

«Je pense que Martin donne de la confiance aux joueurs. Il a de l'empathie. Quand on a échangé des joueurs, on voyait qu'il était déçu. Je crois que les joueurs sentent ça.»

S'il n'était pas en mesure de donner de nouvelles informations concernant Carey Price et Jonathan Drouin, Hughes en a dévoilé un peu plus sur le dossier Jordan Harris.

«Jordan rejoint l'équipe aujourd'hui en Floride. Ce sera à Martin St-Louis et aux entraîneurs de décider quand ils voudront le faire jouer. La raison pour laquelle on a décidé de l'amener ici, c'est pour qu'il puisse participer aux entraînements et aux rencontres avec les joueurs. Il va y avoir un ajustement à faire. Je ne sais pas s'il va jouer son premier match lors du voyage ou au retour à Montréal. Jordan est mature et il sera prêt quand les entraîneurs vont décider de l'utiliser.»