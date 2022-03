Une pause pour «Star Académie»: «La Voix» de retour en janvier prochain à TVA

«Star Académie» va prendre une pause au terme de la présente saison et céder sa place à «La Voix», qui sera de retour à TVA en janvier prochain avec Charles Lafortune aux commandes.

La nouvelle a été confirmée lundi par TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes.

Cette dernière produit à la fois «Star Académie» et «La Voix», qui avait tiré sa révérence il y a deux ans après huit saisons d’affilée. TVA a en effet le luxe de pouvoir alterner entre deux gros canons millionnaires qui dominent la course aux cotes d’écoute du dimanche soir, en hiver et au printemps, a-t-on expliqué à l’Agence QMI.

L’actuelle saison de «Star Académie» a connu un départ difficile en raison d’une éclosion de COVID-19 au sein de la cohorte de participants. Cette situation a retardé de deux semaines le premier Variété, en janvier dernier. Mais c’est déjà loin derrière et le succès ne se dément pas au chapitre des cotes d’écoute ainsi que de l’intérêt des adeptes.

Selon les plus récents chiffres confirmés par la firme Numeris – qui incluent l’écoute en différé sur sept jours –, 1 628 000 curieux ont regardé le Variété du 13 mars dernier. Cette semaine-là (7 au 13 mars), seule la quotidienne policière «District 31» a devancé «Star Académie», mais de justesse, avec une moyenne sur quatre soirs de 1 684 000 fidèles.

Marc Dupré comme coach?

Est-ce que l’animateur de «Star Académie», Marc Dupré, sera de retour comme coach à «La Voix», lui qui a été là pendant quatre saisons, dont les deux dernières? Il faudra être patient pour connaître l’identité des artistes qui s’installeront dans les fameux fauteuils rouges lors de la neuvième saison, nous répond-on. En plus de Marc Dupré, la dernière saison de «La Voix», présentée en 2020, avait comme coachs Cœur de Pirate, Garou et Pierre Lapointe.

Les détails entourant le recrutement des candidats de la prochaine cuvée de «La Voix» seront également dévoilés au cours des prochaines semaines.

Grande finale le 24 avril

Quant à «Star Académie», dont le Variété de dimanche a été marqué par le passage du grand Stromae et par un savoureux numéro créé par Serge Denoncourt faisant la part belle à des chansons du Paris de l’après-guerre, l’émission s’engage dans la dernière étape en vue de la grande finale du 24 avril prochain. Il ne reste que quatre Variétés du dimanche, en plus de la quotidienne diffusée du lundi au jeudi.

Pour ce qui est de «La vraie nature», le rendez-vous de Jean-Philippe Dion qui se déroule à son chalet de Sutton et qui est présenté après chaque Variété de «Star Académie», son retour n’a pas encore été confirmé pour une nouvelle saison.