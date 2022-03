Une saison de ski plus longue grâce aux précipitations de neige

Les 25 centimètres de neige tombés la fin de semaine dernière permettent à la station de ski au Parc du Mont-Saint-Mathieu de prolonger davantage ses activités.

• À lire aussi: Mont-Sainte-Anne: à la croisée des chemins

Avec l’importante quantité de neige au sol, la station est convaincue qu’elle poursuivra ses activités jusqu’à sa fermeture le 17 avril prochain.

«Présentement on a 135 cm de neige au sol. Si ce n'est pas un record, ce n'est pas loin. Janvier, février, c'était difficile parce qu'il faisait extrêmement froid», se réjouit Éric Verreault, directeur général au Parc du Mont-Saint-Mathieu.

Encore une fois cette année, la saison de ski s’est déroulée dans un contexte de pandémie. Jusqu’à tout récemment, le passeport vaccinal était obligatoire, mais selon les dirigeants, la mesure imposée par Québec n’aura pas eu d’incidence majeure sur l’achalandage des adeptes.

«Il y a eu à peu près entre deux et trois pour cent d'annulation, confirme M. Verreault. Les skieurs journaliers: c'est plus difficile à évaluer, mais on a senti un certain regain quand le passeport a été annulé. Mais en même temps on était plus en fin de saison, et après la semaine de relâche. On n'a pas de données pour dire: c'est une hausse [en raison de l'annulation du passeport vaccinal]», explique-t-il.

«Nos skieurs et planchistes ont vraiment collaboré. Ils ont respecté tout au long de la saison les mesures sanitaires. Ils ont vraiment été au rendez-vous. On peut les remercier de ce côté-là. Ils ont collaboré de parfaites façons», commente la directrice communication-marketing de l'Association des stations de ski du Québec, Josée Cusson.

En raison de la grande quantité de neige au sol, le ski de printemps s’annonce quant à lui tout aussi agréable.

À VOIR AUSSI