Une œuvre à découvrir

Sans être audacieuse, la pièce Quatre filles offre un beau moment de théâtre, grâce à une adaptation sensée et sensible du roman Les Quatre filles du docteur March de l’Américaine Louisa May Alcott, écrit en 1868.

Cette chronique sur les liens familiaux, la difficile émancipation féminine, la pauvreté, la construction du bonheur et le passage à l’âge adulte est portée avec grâce par quatre jeunes comédiennes au Théâtre Denise-Pelletier.

Dans cette proposition de l’autrice Julie-Anne Ranger-Beauregard, le quatuor vit sous un même toit durant la guerre de Sécession. L’aînée, jouée avec justesse par Clara Prévost, rêve de rencontrer le prince charmant et de fonder une famille. Sa cadette Jo, la rebelle qui accapare tout l’espace, aspire à l’indépendance en devenant romancière. Rose-Anne Déry manie bien la confiance, mais aussi la fragilité qui anime ce personnage central. Puis vient Beth, la gentille pianiste qui ne fait pas de vague (Sarah Anne Parent). Et finalement, la benjamine Amy, qui tente de faire sa place à coup d’orgueil. Laetitia Isambert la rend avec aplomb.

Se greffant à elles, une tante grincheuse essaie de dégonfler leurs illusions en leur dressant un implacable portrait du quotidien. Portée par Dominique Quesnel, ce personnage caricatural offre quelques moments d’humour.

Le seul homme de la pièce, Laurie, le grand ami de Jo, est élégamment interprété par Mattis Savard-Verhoeven. Tous les autres protagonistes secondaires du livre ont été rayés, ce qui permet de se concentrer sur les quatre héroïnes.

Facture conventionnelle

La mise en scène de Louis-Karl Tremblay est classique. Les flocons de neige tombant par intermittence durant le spectacle offrent un excellent fil conducteur qui témoigne de la dureté de la vie et du temps qui file.

L’intrigue reste simple, comme un long fleuve tranquille. Somme toute, les émotions sont doucement distillées, sans rien brusquer.

« Je suis juste moi », dit Beth vers la fin de la représentation. Un peu comme elle, ce spectacle n’a pas l’ambition d’aller plus loin. Et c’est très bien ainsi pour ceux qui veulent découvrir cette œuvre qui est devenue un classique littéraire.

Quatre filles est présentée au Théâtre Denise-Pelletier jusqu’au 9 avril.

Quatre filles ★★★1⁄2

Mise en scène de Louis-Karl Tremblay