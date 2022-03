Victoire à sens unique des Hurricanes

Les joueurs des Hurricanes de la Caroline traversaient une bonne soirée, et ce sont les patineurs des Capitals de Washington qui en ont été les victimes lundi soir, au Capital One Arena.

La formation évoluant à Raleigh l’a emporté au compte de 6 à 1. Les Flyers de Philadelphie et les Devils du New Jersey peuvent d’ailleurs dire merci aux Canes, car une victoire des Caps les aurait éliminés de la course aux séries éliminatoires.

Martin Necas a fait mouche à deux reprises contre les Capitals. Il s’agit du premier doublé du jeune homme de 23 ans en 2021-2022 et de la troisième fois qu’il inscrit deux buts dans un même match de la Ligue nationale. Le douzième choix au total du repêchage de 2017 a fourni une aide aussi.

Max Domi et Teuvo Teräväinen, quant à eux, ont récolté deux points chacun. Ils se sont faits complices de deux réussites de leurs coéquipiers. Dans le cas du premier, il s’agissait de ses premiers points dans l’uniforme des Hurricanes. Obtenu des Blue Jackets de Columbus à la date limite des transactions, il disputait un troisième duel avec sa nouvelle équipe.

Derek Stepan, Sebastian Aho, Brett Pesce et Brady Skjei ont inscrit les autres filets des vainqueurs. Devant leur cage, Frederik Andersen a repoussé 25 des 26 tirs de ses rivaux. Il a été déjoué uniquement par un tir de Tom Wilson.