Will Smith : grand film, mais petite personne

Avez-vous vu le film King Richard qui a permis à Will Smith de remporter l’Oscar du meilleur acteur ?

Un bijou. L’un de mes films préférés de l’année.

L’histoire émouvante et inspirante de Richard Williams, le père de Venus et Serena Williams.

Le bonhomme — un gardien de sécurité qui travaillait de nuit — ne voulait pas que ses filles traînent le soir dans la rue et qu’elles aient de mauvaises fréquentations.

Alors il les amenait jouer au tennis avant d’aller bosser.

UN MODÈLE POUR SA COMMUNAUTÉ ?

Malheureusement, le terrain de tennis en question était situé dans un quartier fréquenté par des gangs de rue.

Résultat : le père des futures championnes se faisait régulièrement casser la gueule par des petites frappes.

Mais il ne répliquait pas.

Car « la violence n’est jamais une solution ».

Pas de farce, c’est avec des phrases comme celles-là que Will Smith a réussi à décrocher son Oscar !

Plus tard, quand sa fille Venus participe à son premier tournoi professionnel, Richard Williams la regarde droit dans les yeux et lui dit de bien se comporter.

Car elle ne sera pas qu’une simple joueuse de tennis. Elle représentera sa communauté !

Will Smith aurait dû revoir son film avant de se pointer à la cérémonie des Oscars, dimanche.

Ça lui aurait peut-être rafraîchi la mémoire. Et ça l’aurait peut-être empêché de devenir le premier comédien à avoir agressé en direct un présentateur de gala devant des millions de téléspectateurs.

Car c’est ce qui restera de lui lorsqu’il pourrira six pieds sous terre.

Ci-gît le gars qui — comme Sidney Poitier et Denzel Washington — avait la chance de devenir un modèle pour sa communauté, mais qui a plutôt choisi de se comporter comme la dernière des racailles.

LES HYPOCRITES

Le gag de Chris Rock sur la femme de Will Smith était-il déplacé ? Oui.

Et alors ? Ça ne te donne pas le droit de monter sur scène et de lui balancer une gifle.

Sinon, ça ferait longtemps que Mike Ward serait à l’hôpital.

Comme disait Michelle Obama en parlant des ostrogoths autour de Trump : « When they go low, we go high. »

Surtout qu’après avoir frappé Chris Rock devant les caméras, Smith est tranquillement retourné à son siège et en a remis une couche, insultant à deux reprises le présentateur.

Si un quidam s’était comporté de la sorte, des gardiens de sécurité l’auraient expulsé cul par-dessus tête.

Mais c’était Will Smith.

Alors non seulement les organisateurs de la cérémonie n’ont rien fait, mais les vedettes multimillionnaires qui ont passé la soirée à dénoncer la masculinité toxique et à dire que l’amour règle tout l’ont applaudi chaleureusement lorsqu’il a remporté son Oscar.

Preuve que ce petit monde est d’une hypocrisie crasse.

PAS UN SEVEN-UP FLAT

« Je suis renversé par la responsabilité que Dieu a mise sur mes épaules, a dit Smith en acceptant son trophée. Je suis un vecteur d’amour... »

Bien oui, Chose.

Les Ukrainiens crèvent la bouche ouverte mais Dieu est sorti de sa retraite pour te faire gagner un Oscar.

Parce qu’il veut que tu « propages l’amour ici-bas »...

Non, mais, pour qui ces gens se prennent-ils ?