CORRIVEAU, Marcel



Au CHUL, le 22 mars 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Marcel Corriveau, époux de feu dame Lucille Beauséjour. Il était le fils de feu dame Malvina Lescarbeau et de feu monsieur Joseph Corriveau. Il demeurait à Québec, mais il a vécu une grande partie de sa vie à Boischatel.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Michel (Louise Couture), Marie-André (Yvon Morissette), Diane (Jean-Pierre Paquet), Gaétan et Stéphane (Sylvie Lavallée); ses petits-enfants: Nathalie Gallant (François Lemelin), Manon Gallant (Alain Parenteau), Ginette Gallant (Dany Chateauvert), François Gallant (Nadia Croteau), Yannick Corriveau (Nancy Lacombe), Sarah Morissette (Jean-Luc Girouard), Julie Paquet (Pierre Pageau), France Paquet (Éric Boivin), Nicolas Corriveau (Sabrina Villeneuve), Mélissa Corriveau (Jean-François Pichette), Guillaume Corriveau, David Corriveau, Sébastien Corriveau (Cindy De Carufel), Patrick Corriveau (Fannie Malenfant), Stéphanie Corriveau (Antoine Bergeron) et Catherine Corriveau (Michel Gendron); ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont tous précédé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.