CÔTÉ, Jean



Au Centre d'hébergement de Rimouski le 24 mars 2022, est décédé à l'âge de 88 ans et 1 mois monsieur Jean Côté, demeurant à Rimouski, époux de madame Ginette Gagnon, fils de feu monsieur Joseph Côté et de feu madame Mathilda Audet. La famille recevra les condoléances le vendredi 1er avril, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, ainsi que le samedi à compter de 9 h, à laIl laisse dans le deuil son épouse Ginette, ses enfants : Édith, René et Sonia (Alain Tremblay), ses petits- enfants : Sandra et Sophie Côté, Natan et Luis Tremblay, sa soeur Noëlla (Charles Massé), ses beaux-frères et ses belles-soeurs, autres parents et ami(e)s. Il est parti rejoindre ceux qui l'ont précédé : Léopold (feu Germaine Belzile, feu Edwidge Loubert), Aline (feu Emmanuel St-Pierre), Lionel (feu Marguerite Parent, feu Rolande Ruest), Bernard, Berthol (Marguerite Lagacé), Léonard (feu Madelaine Lagacé, Marguerite Lagacé) et Odette (feu Georges Lavoie). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre hospitalier régional de Rimouski ou au Centre d'hébergement par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par leur site internet au : www.fondationchrr.com. Merci de votre présence et votre soutien.Un remerciement tout particulier s'adresse à toute l'équipe du 2A de l'Hôpital de Rimouski, ainsi qu'au personnel du 2 Sud-Est du Centre d'hébergement pour les bons soins prodigués.Ginette et ses enfantsLa direction des funéraillesa été confiée à la :