Allen et St-Louis, deux priorités

C’est l’évidence même que Kent Hughes devra enlever « par intérim » du titre d’entraîneur-chef de Martin St-Louis, mais j’aimerais aussi qu’il s’assure les services du gardien Jake Allen pour quelques années.

Le directeur général a confié en fin de semaine qu’il s’était entretenu avec St-Louis au sujet d’une prolongation de contrat et que les deux hommes avaient convenu d’en rediscuter après la saison. Pas de problème, mais il faut s’entendre. C’est prioritaire, car St-Louis fait un travail exceptionnel.

Jake Allen a été formidable dans la victoire contre les redoutables Maple Leafs de Toronto, samedi soir, et ça m’amène justement à son importance et à son statut.

On pourrait croire qu’il n’y a pas d’urgence dans son cas, puisqu’il a déjà un pacte, mais il pourrait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la prochaine campagne, et c’est un pensez-y-bien. Hughes devrait lui offrir une prolongation de contrat dès l’été.

Allen gagne présentement 2,8 millions $ par saison ; tant que Carey Price sera dans les parages, il ne coûtera pas trop cher. C’est le moment d’agir : il pourrait demander beaucoup plus si jamais Price était échangé. Présentement, il joue comme un gardien numéro un, il inspire confiance et il fait preuve de leadership.

Je ne dis pas qu’Allen est l’équivalent de Price, loin de là, mais comme le Canadien ne gagnera pas la coupe Stanley la saison prochaine, Allen pourrait faire le travail comme numéro un pendant un an ou deux si jamais Hughes expédiait Price sous d’autres cieux.

Je parlerais différemment si le Tricolore était une équipe aspirante à la coupe Stanley, mais ce ne sera pas le cas à court terme. Sans être un gardien d’élite, Allen est une valeur sûre et, de plus, il serait un excellent modèle pour un jeune gardien, comme Cayden Primeau ou Samuel Montembeault, ou peu importe qui l’on établira comme le gardien d’avenir à Montréal.

L’importance d’un bon vétéran

Je dois souligner l’importance d’avoir un bon vétéran aux côtés d’un jeune gardien. Personnellement, j’ai appris énormément aux côtés de Jeff Hackett, à mes débuts ; lui-même avait appris beaucoup d’Ed Belfour chez les Blackhawks de Chicago.

Je suis convaincu que je ne me serais pas aussi bien développé si l’on avait gardé Jocelyn Thibault à Montréal avec moi ou encore si Tomas Vokoun avait été mon adjoint. Jocelyn n’a qu’un an de plus que moi et Vokoun a mon âge. On a beau avoir un certain talent ; à 20 ans ou à 21 ans, on ne connaît pas grand-chose dans la LNH.

Je crois qu’on devrait échanger Price pendant qu’il a de la valeur, mais s’il reste à Montréal, je n’aurais aucun problème avec un duo Price-Allen pour encore deux ou trois saisons, à moins qu’un jeune gardien dans l’organisation montre qu’il est capable de prendre la relève.

D’Alex Auld à Keith Kinkaid

Après le départ de Jaroslav Halak en 2010, on a essayé huit auxiliaires (Alex Auld, Dustin Tokarski, Mike Condon, Ben Scrivens, Charlie Lindgren, Al Montoya, Antti Niemi et Keith Kinkaid) avant de trouver Allen en 2020.

Il ne faut pas régresser à ce chapitre. Montembeault prend du gallon, mais l’équipe ne joue pas avec autant de confiance devant lui que devant Allen.

Peu importe ce qui se passera avec Price, Hughes ne pourra pas se tromper en offrant une prolongation de contrat raisonnable à Allen. Que Price parte ou qu’il reste, le DG sera gagnant en s’assurant ses services. Et si Price reste, on sait déjà qu’il ne jouera plus 60 matchs par saison.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Le marché de Montréal

Photo d'archives, Martin Chevalier

Je reviens sur Jake Allen : je crois que le marché de Montréal lui profite. Les gardiens font la une à Montréal, autant en éloges qu’en critiques. Montréal peut détruire un gardien de but, mais elle peut avoir l’effet contraire aussi. Chaque match est l’équivalent d’une partie des séries, et tu ne peux pas prendre congé. Si tu en connais deux mauvaises de suite, c’est la panique. En somme, tu dois être prêt chaque soir ; c’est pourquoi Montréal a fait de moi un meilleur gardien. Jake Allen, plus mature dans la trentaine, a compris ça. Il serait une excellente police d’assurance si jamais on échangeait Carey Price.

Bravo à Chris Théodore !

Je suis très fier de mon neveu, Chris Théodore, le fils de mon frère Frank. Il a été élu joueur de l’année dans la division Atlantic Hockey de la NCAA, avec les Yellow Jackets de l’American International College, champions de la saison régulière avec une fiche de 17-7-2. Ils ont été toutefois éliminés par les puissants Wolverines de l’Université du Michigan en fin de semaine. Chris ne fait que 5 pi 7 po, mais il a connu une excellente saison de 10 buts et 19 aides en 35 matchs.

Le Canadien en Floride

Pierre-Paul Poulin / Le Journal

J’ai réussi à avoir une loge pour une dizaine de personnes. Je vais enfin voir le Canadien en direct ce soir, à Sunrise, où il affrontera les Panthers de la Floride dans un duel qui promet. Comme j’ai joué pour ces deux formations, ce sera difficile de choisir un camp. J’ai bien l’intention d’aller saluer les deux entraîneurs, Andrew Brunette, avec qui j’ai joué au Minnesota, ainsi que Martin St-Louis, que je connais bien. Une belle soirée en perspective. Le Canadien a un calendrier chargé ces temps-ci et sa semaine ne sera pas facile avec des arrêts à Sunrise, à Raleigh et à Tampa. Toute une commande ! Ramasser trois points serait fort acceptable.