Beenox s’installe à Montréal

Le studio Beenox, filiale d'Activision, étend sa présence au Québec et ouvre un nouveau bureau à Montréal. C’est la deuxième expansion majeure du studio basé à Québec en moins de deux ans.

À ce jour, le studio compte plus de 400 employés, dont près de 150 qui ont été embauchés depuis l’année dernière. L’arrivée de Beenox à Montréal permettra au studio d'accentuer la cadence sur ses projets de développement en cours sur la franchise Call of Duty.

L’équipe de Beenox soutient activement la série phare d'Activision depuis plusieurs années, plus récemment en créant du nouveau contenu pour chaque nouvelle saison de Call of Duty: Warzone, ainsi qu’en collaborant au développement d’une nouvelle expérience mobile dans Call of Duty.

«On souhaite que ce studio attire de nouveaux talents au niveau local et international en plus de contribuer au développement de l’écosystème de Montréal, a déclaré Nour Polloni, directrice de studio chez Beenox. Ce nouveau studio à Montréal va nous permettre d’enrichir nos champs d’expertise et de faire croître notre moteur créatif. Notre priorité sera de trouver un espace propice à l’inspiration et à la création de nouvelles idées, mais aussi à la collaboration, à l’apprentissage et à la construction de liens tissés serrés au sein de nos équipes.»

Courtoisie Beenox

Beenox compte une cinquantaine de nouveaux employés dans la région métropolitaine de Montréal et l’équipe recrute actuellement. Des postes dans les départements de programmation, de design et d’art, ainsi que pour l’équipe mobile sont maintenant ouverts et prêts à recevoir de nouvelles candidatures.

L’emplacement du nouvel espace sera dévoilé dans quelques mois. Pour consulter les postes offerts dans l’expansion de Montréal, visitez le site de Beenox.

