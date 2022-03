Du travail en perspective

Photo courtoisie

Le député fédéral de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus (photo), a de nouveau été élu par ses pairs, tous partis confondus, à titre de vice-président de l’Association parlementaire canadienne de l’OTAN. Depuis le début de son mandat, le député Pierre Paul-Hus s’est toujours impliqué dans les activités parlementaires en lien avec l’OTAN en occupant les postes de conseiller et de vice-président de 2016 à aujourd’hui. En mars 2022, monsieur Paul-Hus a décidé de déposer sa candidature afin d’occuper à nouveau le poste de vice-président. L’Association parlementaire canadienne de l’OTAN contribue à sensibiliser les députés aux principaux enjeux liés à la sécurité des pays membres de l’OTAN. Constitué de 110 membres, dont des députés et des sénateurs de tous partis confondus, le comité se réunit afin de discuter des questions de sécurité internationale.

Un retour et une arrivée

Photo courtoisie

Jonatan Bérubé, directeur général du Salon Maxime de Place Ste-Foy m’annonce le retour d’Anny Blanchette (à gauche sur la photo) et l’arrivée de Caroline Drolet (à droite) au sein de son équipe de professionnels. Toujours technicienne Schwarzkopf professional pour l’Est du Québec, Anny reprendra le travail dès le 1er avril en tant que Maître coloriste mais accueillera aussi la clientèle pour ses services de stylisme-coiffure. Caroline, aussi technicienne Schwarzkopf professional pour l’Est du Québec et qui compte plus de 20 ans d’expérience dans plusieurs salons de coiffure du Québec, se joint à l’Équipe du Salon Maxime comme Maître coloriste et pour ses services de stylisme-coiffure.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 29 mars 1922. La basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré (photo), construite en 1876, est entièrement détruite par un incendie (photo). Seules quelques oeuvres d'art (peintures, statues) sont sauvées du désastre dont les coûts sont évalués à plus d'un million de dollars. La construction de l'actuelle basilique débute dès 1923 Le gros œuvre sera terminé en 1962 par l'achèvement des flèches surmontant les beffrois tandis que la basilique sera officiellement consacrée en 1976 par le cardinal Maurice Roy.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pauline Marois (photo), ex-femme politique et ex-première ministre du Québec, 73 ans...Suzanne Gagnon, copropriétaire du restaurant Le Laurie Raphaël...Maxim Lapierre, ex-attaquant de la LNH et analyste à TVA Sports, 37 ans...Jennifer Capriati, ex-joueuse de tennis, 46 ans...Éric Lavigne, ex-entraineur de la LHJMQ (2002-2011) et maintenant coordonateur aux sports du Cégep Garneau, 56 ans...Elle Macpherson, actrice et mannequin, 59 ans...Jacques Fabi, animateur de radio (Fabi la nuit) au FM 93, 69 ans...Christiane Charrette, ex-animatrice de radio et de télé, 71 ans...Jacques Renaud, ex-journaliste (Rock-Détente 107,5 Québec), 71 ans...Louis Hardy, ex-journaliste sportif à la SRC, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 mars 2007 : Jacques Giroux (photo), 63 ans, journaliste retraité du Journal de Québec... 2019 : Agnès Varda, 90 ans, cinéaste française de la Nouvelle vague... 2019 : Shane Rimmer, 89 ans, acteur canadien qui a joué dans trois films de James Bond... 2018 : Rusty Staub, 73 ans, ancien joueur-vedette des Expos de Montréal... 2016 : Jean C. Lapierre, 59 ans, ancien politicien et chroniqueur politique... 2016 : Michel Latulippe, 71 ans, co-fondateur de Métal Léger L et V de Québec... 2016 : Jean Bissonnette, 81 ans, réalisateur et producteur de télévision québécois (Moi et l’autre) ... 2014 : Douglas Penney, 79 ans, le père de Steve Penney (ex-LNH)... 2013 : Ralph Klein, 70 ans, ancien premier ministre de l’Alberta (1992-2006) ... 2009 : Maurice Jarre, 84 ans, compositeur français... 2005 : Johnnie Cochrane fils, 67 ans, avocat américain... 1996 : Bill Goldsworthy, 51 ans, 14 saisons dans la LNH... 1989 : Bernard Blier, 73 ans, acteur français... 1963 : Gaspard Fauteux, 64 ans, Lieutenant-gouverneur du Québec de 1950 à 1958.