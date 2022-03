MORIN, Bernard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 mars 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Bernard Morin, fils biologique de feu M. Egide Fortin et de feu dame Anne-May Morin et fils adoptif de feu M. Léopold Morin et de feu dame Georgette Côté. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi jour des funérailles de 11h30 à 13h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Grégoire de Montmorency.Il laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs : Suzanne Fortin (feu Robert Audet), Pierre Fortin (Pierrette Pelletier), Florence Fortin (Martin Jean), Françoise Fortin, Pierrette Fortin (feu Roger Jean), Germain Fortin, Jean-Yves Fortin (Andrée Masson), Lyne Fortin, feu Michelle Fortin, sa filleule Marie-Michelle Jean; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial est adressé au personnel du Domaine Saint-Dominique ainsi que de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org ou à la Fabrique St-Louis de Courville, 2315 Ave Royale, Québec G1C 1R1 tél.: 418 663-9875.