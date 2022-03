Christian Dubé dévoile 50 priorités pour réformer le réseau de la santé

Accès aux médecins de famille, soins à domicile, gestion décentralisée: un ambitieux chantier se met en branle pour réformer le mammouth qu’est devenu le réseau de la santé du Québec d’ici 2025, a annoncé le gouvernement ce matin, sans toutefois chiffrer le financement de cette réforme.

• À lire aussi: La prise en charge de première ligne, une priorité pour Legault

«Après 2025, il restera des étapes à franchir, mais le réseau de la santé et des services sociaux sera déjà renforcé et modernisé de façon significative, pavant ainsi la voie à des changements durables», lit-on dans le document du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Programme électoral?

Considérant qu’une élection provinciale se tiendra en octobre prochain au Québec, plusieurs verront ce document de 50 «changements nécessaires» de la Coalition avenir Québec comme un programme électoral en santé.

Malgré un volumineux document de 80 pages, aucun financement n’est associé aux mesures proposées. D’ailleurs, la grande majorité des solutions mises de l’avant sont déjà connues, reconnait le MSSS, «mais elles n’ont pas été appliquées», lit-on.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Parmi les grandes lignes, on retient que le ministère vise une «transformation radicale de la gouvernance» pour décentraliser la gestion. Le gouvernement veut aussi améliorer l’accès aux données cruciales, qui permettent d’améliorer la gestion du réseau.

Le gouvernement ne promet plus que chaque Québécois aura accès à un médecin de famille, mais souhaite que les omnipraticiens offrent des rendez-vous à tout le monde «en temps opportun».

La fin du fax?

Le mode de rémunération à l’acte sera en partie remplacé par une plus grande part de capitation, qui rémunère le médecin en fonction de l’ensemble de sa charge de patients.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Par ailleurs, le gouvernement veut revoir le cadre législatif qui régit l’accès aux renseignements en santé et procéder à une transformation numérique. «La pandémie a révélé un manque de fluidité digne d’un autre siècle dans la circulation de l’information», lit-on.

«L’utilisation anachronique du fax dans les hôpitaux est devenue le triste symbole d’un retard en matière de développement des technologies de l’information», ajoute-t-on.

Quelques-unes des 50 solutions