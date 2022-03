Hommage à 51 années d’amour

Mon épouse est décédée subitement dans mes bras, à la maison, le 5 décembre 2021. Elle était presque à la veille de célébrer ses 73 ans, le 7 janvier suivant. On était deux lève-tôt. Dès 5 h 30, le matin, démarrait notre rituel quotidien. Elle partait le café pendant que j’allumais le poêle à bois. Ensuite, assis côte à côte, on prenait notre premier café. Puis elle s’attaquait à son tricot, c’était une grande tricoteuse, pendant que de mon côté, je lisais mon Journal. Puis c’était le temps du déjeuner que j’aimais bien préparer moi-même de temps en temps.

Désormais ce rituel, je l’exécute seul, et c’est avec une peine immense, croyez-moi. Une douleur d’une dimension que je ne croyais jamais avoir à supporter. Elle m’aimait, et moi aussi je l’aimais, mais sans le lui avoir jamais dit. Bien qu’elle le sache quand même.

Nous étions comme une paire de jumeaux. Quand je pelletais, elle prenait toujours une autre pelle pour m’aider. Si je rentrais le bois dans la cave, elle descendait elle aussi pour le corder aussitôt. Si je démarrais le tracteur-tondeuse, elle arrivait derrière moi avec la petite tondeuse pour les finitions.

On faisait des balades à pied, de la raquette, du ski de fond, et toujours ensemble. Le plus grand reproche que je me fais aujourd’hui c’est de ne pas avoir assez insisté pour qu’elle aille consulter son médecin, car elle ne voulait jamais y aller, elle n’aimait pas ça. Après plusieurs mois à la voir se morfondre, j’avais quand même fini par prendre un rendez-vous pour elle malgré son désaccord. Mais elle est décédée une semaine avant.

Je voudrais dire aux hommes qui ont encore la chance d’avoir une femme à leur côté de ne pas se gêner pour lui dire « je t’aime » et pour la serrer souvent dans leurs bras. N’attendez surtout pas qu’il soit trop tard.

Je ne peux pas revenir sur le passé, mais soyez assuré que si ma femme était de retour à côté de moi, je la serrerais dans mes bras et je lui dirais que je l’aime. D’ailleurs, elle en serait tellement surprise qu’elle se demanderait certainement si je ne suis pas en train de devenir fou.

Pour ma part, je ne sais pas comment je vais faire pour m’en remettre. Et s’il vous plaît, ne me conseillez pas d’appeler pour des services d’aide ou des consultations en psychologie, ça ne ramènera pas mon épouse. Mon avenir s’est définitivement terminé avec son décès.

Gilles

Merci pour la jolie photo de votre épouse jointe à votre lettre. La douceur qui émane d’elle me donne la mesure de sa patience avec l’homme que vous semblez être. Vous ne souhaitez pas de conseils et je respecte cela, mais sachez que plusieurs lieux de sépulture aident les endeuillés à cheminer dans leur deuil. Mais si vous lisez attentivement la pensée du jour que vous avez choisie pour figurer au dos de la photo de votre femme, si vous y croyez sincèrement, vous devriez être en mesure d’amorcer la guérison de votre cœur prochainement.